Спецгруппа МОК выработает правила участия россиян в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о создании специальной группы, которая выработает правила участия российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане.
Глава МОК рассказал, что в специальную группу войдут три человека, в том числе представитель комиссии спортсменов и генеральный директор МОК.
Что же касается самого решения МОК об отстранении сборной России, то его Бах назвал «не компромиссом, а отражением реалий».
Томас Бах, президент МОК: «Мы абсолютно четко и неоднократно заявляли, что исполком МОК будет принимать свободное решение. Мы не испытываем никакого давления ни с одной стороны».
Также Бах сообщил, что принял к сведению сегодняшнее заявление Владимира Путина об участии россиян в Играх, подчеркнув, что ничего не обсуждал с российским президентом ни до решения, ни после. При этом Бах выразил надежду на то, что «чистые» спортсмены из России воспользуются предоставленным им шансом и поедут на Игры в Южную Корею, передает ТАСС.
Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что Россия не намерена объявлять бойкот Олимпийских игр в Пхёнчхане, а власти не будут препятствовать участию спортсменов в Играх в нейтральном статусе. При этом президент отметил, что Россия сама отчасти виновата в решении МОК, назвав большинство обвинений в адрес РФ «в значительной степени голословными».
Накануне, 5 декабря, исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к Играм только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом. Теперь вопрос участия российских спортсменов в Играх будет обсуждаться на олимпийском собрании, которое пройдет в Москве 12 декабря.
С призывом поддержать российских атлетов, которые решат поехать на Олимпиаду, уже выступили многие известные спортсмены. Так, фигурист Евгений Плющенко заявил, что Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать. При этом он отметил, что атлеты, которые решат выступать под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.
Что же касается самого решения МОК об отстранении сборной России, то его Бах назвал «не компромиссом, а отражением реалий».
Томас Бах, президент МОК: «Мы абсолютно четко и неоднократно заявляли, что исполком МОК будет принимать свободное решение. Мы не испытываем никакого давления ни с одной стороны».
Также Бах сообщил, что принял к сведению сегодняшнее заявление Владимира Путина об участии россиян в Играх, подчеркнув, что ничего не обсуждал с российским президентом ни до решения, ни после. При этом Бах выразил надежду на то, что «чистые» спортсмены из России воспользуются предоставленным им шансом и поедут на Игры в Южную Корею, передает ТАСС.
Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что Россия не намерена объявлять бойкот Олимпийских игр в Пхёнчхане, а власти не будут препятствовать участию спортсменов в Играх в нейтральном статусе. При этом президент отметил, что Россия сама отчасти виновата в решении МОК, назвав большинство обвинений в адрес РФ «в значительной степени голословными».
Накануне, 5 декабря, исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к Играм только «чистых» российских спортсменов под олимпийским флагом. Теперь вопрос участия российских спортсменов в Играх будет обсуждаться на олимпийском собрании, которое пройдет в Москве 12 декабря.
С призывом поддержать российских атлетов, которые решат поехать на Олимпиаду, уже выступили многие известные спортсмены. Так, фигурист Евгений Плющенко заявил, что Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать. При этом он отметил, что атлеты, которые решат выступать под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.
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