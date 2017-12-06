Путин: мы отчасти сами виноваты в отстранении от Олимпиады

Владимир Путин заявил, что Россия сама дала повод для отстранения от Олимпиады, но им не совсем честно воспользовались.
Комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК), президент отметил, что Россия сама отчасти в этом виновата. При этом глава государства подчеркнул, что при принятии решения по допуску российской сборной на Игры был задействован принцип коллективной ответственности.
Владимир Путин, президент РФ: «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается».
Также во время общения с рабочими ГАЗа Путин отметил, что большинство обвинений в адрес РФ «никак не доказаны и являются в значительной степени голословными», а также основаны на показаниях «человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов», передает РИА Новости.
Кроме того, президент отметил важность того, что в заключении МОК по олимпийской сборной России нет выводов о государственной системе поддержки допинга в стране.
При этом президент подчеркнул, что Россия не намерена объявлять бойкот Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, а власти не будут мешать спортсменам, которые решат выступать под нейтральным флагом.
Напомним, накануне, 5 декабря, исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к Играм только «чистых» российских спортсменов. Они смогут выступать под олимпийским флагом. Свое решение об участии в Олимпиаде российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.
С призывом поддержать российских олимпийцев уже выступили многие известные спортсмены. Так, фигурист Евгений Плющенко заявил, что Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать. При этом он отметил, что атлеты, которые решат выступать под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.
Владимир Путин, президент РФ: «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается».
Также во время общения с рабочими ГАЗа Путин отметил, что большинство обвинений в адрес РФ «никак не доказаны и являются в значительной степени голословными», а также основаны на показаниях «человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов», передает РИА Новости.
Кроме того, президент отметил важность того, что в заключении МОК по олимпийской сборной России нет выводов о государственной системе поддержки допинга в стране.
При этом президент подчеркнул, что Россия не намерена объявлять бойкот Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, а власти не будут мешать спортсменам, которые решат выступать под нейтральным флагом.
Напомним, накануне, 5 декабря, исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к Играм только «чистых» российских спортсменов. Они смогут выступать под олимпийским флагом. Свое решение об участии в Олимпиаде российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.
С призывом поддержать российских олимпийцев уже выступили многие известные спортсмены. Так, фигурист Евгений Плющенко заявил, что Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать. При этом он отметил, что атлеты, которые решат выступать под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.
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