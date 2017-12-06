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    Путин: мы отчасти сами виноваты в отстранении от Олимпиады

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Путин: мы отчасти сами виноваты в отстранении от Олимпиады

    Путин: мы отчасти сами виноваты в отстранении от Олимпиады

    Путин: мы отчасти сами виноваты в отстранении от Олимпиады
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Владимир Путин заявил, что Россия сама дала повод для отстранения от Олимпиады, но им не совсем честно воспользовались.

    Комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК), президент отметил, что Россия сама отчасти в этом виновата. При этом глава государства подчеркнул, что при принятии решения по допуску российской сборной на Игры был задействован принцип коллективной ответственности.

    Владимир Путин, президент РФ: «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается».

    Также во время общения с рабочими ГАЗа Путин отметил, что большинство обвинений в адрес РФ «никак не доказаны и являются в значительной степени голословными», а также основаны на показаниях «человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов», передает РИА Новости.

    Кроме того, президент отметил важность того, что в заключении МОК по олимпийской сборной России нет выводов о государственной системе поддержки допинга в стране.

    При этом президент подчеркнул, что Россия не намерена объявлять бойкот Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, а власти не будут мешать спортсменам, которые решат выступать под нейтральным флагом.

    Напомним, накануне, 5 декабря, исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к Играм только «чистых» российских спортсменов. Они смогут выступать под олимпийским флагом. Свое решение об участии в Олимпиаде российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

    С призывом поддержать российских олимпийцев уже выступили многие известные спортсмены. Так, фигурист Евгений Плющенко заявил, что Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать. При этом он отметил, что атлеты, которые решат выступать под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.

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