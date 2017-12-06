Экс-премьер Украины объяснил, к чему приведут беспорядки в Киеве

Глава Комитета спасения Украины и бывший премьер страны Азаров считает, что устроенные Саакашвили беспорядки в Киеве — симптом начавшейся смены власти в стране.
Новые беспорядки, устроенные в Киеве Михаилом Саакашвили и его сторонниками, свидетельствуют о том, что украинское общество хочет изменения власти. Об этом заявил в интервью НТВ глава Комитета спасения Украины и бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Николай Азаров: «Сейчас все указывает на то, что общество приходит в движение, что Порошенко уже ненавистен большинству простых людей и политиков. Идет закулисный торг, каким образом будет создана переходная администрация… И „Михомайдан“ ассистирует этому процессу».
По мнению Азарова, протесты, которые фактически идут в Киеве с сентября, приобрели «хронический» характер и могут продолжаться еще долго. Обыски у Саакашвили и нападение на палаточный городок означают, что киевская власть готова пойти на все, чтобы остановить этот процесс. Смена власти произойдет в любом случае, но Саакашвили во власти не будет: украинцы не считают его своим лидером.
Подробности — в видеоматериале.
Николай Азаров: «Сейчас все указывает на то, что общество приходит в движение, что Порошенко уже ненавистен большинству простых людей и политиков. Идет закулисный торг, каким образом будет создана переходная администрация… И „Михомайдан“ ассистирует этому процессу».
По мнению Азарова, протесты, которые фактически идут в Киеве с сентября, приобрели «хронический» характер и могут продолжаться еще долго. Обыски у Саакашвили и нападение на палаточный городок означают, что киевская власть готова пойти на все, чтобы остановить этот процесс. Смена власти произойдет в любом случае, но Саакашвили во власти не будет: украинцы не считают его своим лидером.
Подробности — в видеоматериале.
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