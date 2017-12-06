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    В Киеве готовится спецоперация по задержанию Саакашвили

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    В Киеве готовится спецоперация по задержанию Саакашвили

    В Киеве готовится спецоперация по задержанию Саакашвили

    В Киеве готовится спецоперация по задержанию Саакашвили
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • При попытке задержания Михаила Саакашвили в палаточном городке в центре Киева пострадали 11 полицейских и двое гражданских. Попытки задержать опального политика вчера и сегодня утром провалились, и сейчас силовики готовят спецоперацию.

    Будет задействовано больше сил и средств, чем во вторник во время попытки задержать Саакашвили в его квартире в Киеве, сообщил ТАСС источник в киевской полиции.

    Этим утром в Мариинском парке была предпринята попытка штурма палаточного городка: правоохранители пытались задержать Саакашвили, но ошиблись палаткой. В операции участвовали около 100 спецназовцев. Протестующие оказали им сопротивление, в ответ полиция применила слезоточивый газ, но отступила.

    смотретьСаакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады
    Саакашвили сообщил о нападении полиции на палаточный лагерь возле Рады
    В настоящее время сторонники Саакашвили вооружаются палками, арматурой и огнетушителями. Активисты также возводят заграждения из автомобильных шин и брусчатки. Таким образом они готовятся к следующему штурму. В свою очередь, правоохранительные органы Украины готовят спецоперацию по задержанию Саакашвили.

    Власти Украины возбудили против Михаила Саакашвили уже три уголовных дела по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

    смотретьМихаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос
    Михаилу Саакашвили дали 24 часа, чтобы явиться на допрос
    Напомним, накануне в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз.

    Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили Саакашвили. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.


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