В Киеве готовится спецоперация по задержанию Саакашвили

При попытке задержания Михаила Саакашвили в палаточном городке в центре Киева пострадали 11 полицейских и двое гражданских. Попытки задержать опального политика вчера и сегодня утром провалились, и сейчас силовики готовят спецоперацию.
Будет задействовано больше сил и средств, чем во вторник во время попытки задержать Саакашвили в его квартире в Киеве, сообщил ТАСС источник в киевской полиции.
Этим утром в Мариинском парке была предпринята попытка штурма палаточного городка: правоохранители пытались задержать Саакашвили, но ошиблись палаткой. В операции участвовали около 100 спецназовцев. Протестующие оказали им сопротивление, в ответ полиция применила слезоточивый газ, но отступила.
В настоящее время сторонники Саакашвили вооружаются палками, арматурой и огнетушителями. Активисты также возводят заграждения из автомобильных шин и брусчатки. Таким образом они готовятся к следующему штурму. В свою очередь, правоохранительные органы Украины готовят спецоперацию по задержанию Саакашвили.
Власти Украины возбудили против Михаила Саакашвили уже три уголовных дела по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».
Напомним, накануне в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз.
Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили Саакашвили. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.
Этим утром в Мариинском парке была предпринята попытка штурма палаточного городка: правоохранители пытались задержать Саакашвили, но ошиблись палаткой. В операции участвовали около 100 спецназовцев. Протестующие оказали им сопротивление, в ответ полиция применила слезоточивый газ, но отступила.
В настоящее время сторонники Саакашвили вооружаются палками, арматурой и огнетушителями. Активисты также возводят заграждения из автомобильных шин и брусчатки. Таким образом они готовятся к следующему штурму. В свою очередь, правоохранительные органы Украины готовят спецоперацию по задержанию Саакашвили.
Власти Украины возбудили против Михаила Саакашвили уже три уголовных дела по статьям «Покушение на преступление», «Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».
Напомним, накануне в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск по обвинению в «подготовке госпереворота». Политик бежал от правоохранителей на крышу 8-этажного дома и пригрозил, что бросится вниз.
Позднее сотрудникам прокуратуры и СБУ удалось задержать Саакашвили. Но сторонники политика заблокировали машину, пробили колеса и разбили стекло, а затем силой освободили Саакашвили. После этого активисты устроили митинг у стен Рады.
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