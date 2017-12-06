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    Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Москве

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    Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Москве

    Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Москве

    Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Москве

    Пострадавший при прорыве теплотрассы в Москве скончался в больнице от ожогов.

    Мужчина, получивший серьезные ожоги при аварии на теплотрассе в Москве 29 ноября, умер в больнице. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах. Собеседник агентства добавил, что мужчина все это время находился в крайне тяжелом состоянии.

    Источник: «Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20».

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    Напомним, авария на теплотрассе на востоке столицы произошла поздним вечером 29 ноября. Из-за прорыва трубопровода улица Иркутская оказалась залита кипятком. Ожоги получили 8 человек, четверо из них попали в больницу. Из-за аварии около 600 тысяч жителей окрестных домов почти всю ночь оставались без отопления.

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