Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Москве

Пострадавший при прорыве теплотрассы в Москве скончался в больнице от ожогов.
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Мужчина, получивший серьезные ожоги при аварии на теплотрассе в Москве 29 ноября, умер в больнице. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах. Собеседник агентства добавил, что мужчина все это время находился в крайне тяжелом состоянии.
Источник: «Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20».
Напомним, авария на теплотрассе на востоке столицы произошла поздним вечером 29 ноября. Из-за прорыва трубопровода улица Иркутская оказалась залита кипятком. Ожоги получили 8 человек, четверо из них попали в больницу. Из-за аварии около 600 тысяч жителей окрестных домов почти всю ночь оставались без отопления.
Источник: «Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20».
Напомним, авария на теплотрассе на востоке столицы произошла поздним вечером 29 ноября. Из-за прорыва трубопровода улица Иркутская оказалась залита кипятком. Ожоги получили 8 человек, четверо из них попали в больницу. Из-за аварии около 600 тысяч жителей окрестных домов почти всю ночь оставались без отопления.
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