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    В столице ликвидируют масштабную коммунальную аварию. Москва, аварии в ЖКХ, водоснабжение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ столице ликвидируют масштабную коммунальную аварию

    В столице ликвидируют масштабную коммунальную аварию

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    • Фото: korolevpilot / instagram.com , Андрей Медведь / vk.com
    В столице ликвидируют масштабную коммунальную аварию

    В столице ликвидируют масштабную коммунальную аварию

    В столице ликвидируют масштабную коммунальную аварию
    • Фото: korolevpilot / instagram.com , Андрей Медведь / vk.com

      • Коммунальщики обещают вернуть подачу тепла в московские квартиры в полном объеме в ближайшие часы. Причиной отключения стал прорыв теплоцентрали на востоке столицы.

      По уточненной информации, 8 человек пострадали в результате аварии на теплотрассе на востоке Москвы. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Трубу прорвало на пересечении Иркутской и Байкальской улиц, проходившие мимо люди получили ожоги.

      Гасан Гасангаджиев, глава столичного департамента ЖКХ: «Есть пострадавшие, им оказана квалифицированная помощь. Трое госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, она находятся под наблюдением и контролем врачей».

      По словам Гасангаджиева, некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались, цитирует РИА Новости.

      В результате ЧП без тепла остались, по разным данным, от 900 до двух тысяч многоквартирных домов. Их, как сообщили в Минэнерго, перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. Подключение домов к этой схеме проводится постепенно.

      В столичном департаменте ЖКХ заверяют, что работы по устранению последствий аварии ведутся в ускоренном режиме, и уже в ближайшие часы температура во всех домах начнет повышаться.

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