В столице ликвидируют масштабную коммунальную аварию

Коммунальщики обещают вернуть подачу тепла в московские квартиры в полном объеме в ближайшие часы. Причиной отключения стал прорыв теплоцентрали на востоке столицы.
По уточненной информации, 8 человек пострадали в результате аварии на теплотрассе на востоке Москвы. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Трубу прорвало на пересечении Иркутской и Байкальской улиц, проходившие мимо люди получили ожоги.
Гасан Гасангаджиев, глава столичного департамента ЖКХ: «Есть пострадавшие, им оказана квалифицированная помощь. Трое госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, она находятся под наблюдением и контролем врачей».
По словам Гасангаджиева, некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались, цитирует РИА Новости.
В результате ЧП без тепла остались, по разным данным, от 900 до двух тысяч многоквартирных домов. Их, как сообщили в Минэнерго, перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. Подключение домов к этой схеме проводится постепенно.
В столичном департаменте ЖКХ заверяют, что работы по устранению последствий аварии ведутся в ускоренном режиме, и уже в ближайшие часы температура во всех домах начнет повышаться.
Глава МЧС России Владимир Пучков перевел столичный главк ведомства в режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на трубопроводе на востоке Москвы. Министр провел экстренное совещание и поставил задачу устранить последствия аварии в кратчайшие сроки, цитирует ТАСС.
Из-за аварии было перекрыто движение транспорта по Иркутской улице. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Гасан Гасангаджиев, глава столичного департамента ЖКХ: «Есть пострадавшие, им оказана квалифицированная помощь. Трое госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, она находятся под наблюдением и контролем врачей».
По словам Гасангаджиева, некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались, цитирует РИА Новости.
В результате ЧП без тепла остались, по разным данным, от 900 до двух тысяч многоквартирных домов. Их, как сообщили в Минэнерго, перевели на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. Подключение домов к этой схеме проводится постепенно.
В столичном департаменте ЖКХ заверяют, что работы по устранению последствий аварии ведутся в ускоренном режиме, и уже в ближайшие часы температура во всех домах начнет повышаться.
Глава МЧС России Владимир Пучков перевел столичный главк ведомства в режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на трубопроводе на востоке Москвы. Министр провел экстренное совещание и поставил задачу устранить последствия аварии в кратчайшие сроки, цитирует ТАСС.
Из-за аварии было перекрыто движение транспорта по Иркутской улице. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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