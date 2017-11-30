«Спим в одежде»: москвичи рассказали, как провели ночь без тепла

Накануне вечером прорвало трубу горячего водоснабжения. Воронка глубиной несколько метров образовалась посреди проезжей части. Пока коммунальщики боролись с последствиями аварии на теплотрассе, сотни жителей на востоке Москвы оставались без тепла и горячей воды. В социальных сетях люди рассказывают, как провели эту ночь.
Москвичка Елена Жданова признается: в квартире было действительно очень холодно, а она только недавно выписалась из больницы после бронхита. А пенсионер Николай Захарченко заметил, что батареи в его квартире остыли, поздно ночью. Мужчина решил, что на ТЭЦ проводят профилактические работы.
Николай Захарченко: «Холодно было, воды не было, хотел звонить. Утром вода появилась».
А Валентине Волковой из-за сильного холода сегодня пришлось спать прямо в одежде.
Валентина Волкова: «Спим в одежде, под ватным одеялом и все равно мерзнем».
Впрочем, есть и те, кто об аварии на тепломагистрали узнал только из новостей и даже не заметил последствий отключения тепла. Аварийные службы быстро приехали на место прорыва старой 800-милиметровой трубы и пустили тепло в дома по так называемой резервной схеме.
Визуально основные работы на месте аварии уже завершены. Тепло постепенно возвращается в дома москвичей. Но аварийные службы не спешат уезжать. Им еще предстоит определить причины прорыва, из-за которого без отопления почти целую ночь провели более полумиллиона человек. Для примера, эта цифра сопоставима с количеством жителей таких городов как Киров или Пенза, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Николай Захарченко: «Холодно было, воды не было, хотел звонить. Утром вода появилась».
А Валентине Волковой из-за сильного холода сегодня пришлось спать прямо в одежде.
Валентина Волкова: «Спим в одежде, под ватным одеялом и все равно мерзнем».
Впрочем, есть и те, кто об аварии на тепломагистрали узнал только из новостей и даже не заметил последствий отключения тепла. Аварийные службы быстро приехали на место прорыва старой 800-милиметровой трубы и пустили тепло в дома по так называемой резервной схеме.
Визуально основные работы на месте аварии уже завершены. Тепло постепенно возвращается в дома москвичей. Но аварийные службы не спешат уезжать. Им еще предстоит определить причины прорыва, из-за которого без отопления почти целую ночь провели более полумиллиона человек. Для примера, эта цифра сопоставима с количеством жителей таких городов как Киров или Пенза, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Комментарии