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Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам
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    СК ищет виновных в аварии на теплотрассе в Москве

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    • Фото: Дмитрак Наталья / ТАСС
    СК ищет виновных в аварии на теплотрассе в Москве

    СК ищет виновных в аварии на теплотрассе в Москве

    СК ищет виновных в аварии на теплотрассе в Москве
  • Фото: Дмитрак Наталья / ТАСС

    • Следователи ищут ответственных за состояние теплотрассы в Москве после прорыва трубы с горячей водой.

    Следователи устанавливают обстоятельства прорыва трубы с горячей водой в Москве и устанавливают ответственных за состояние теплотрассы. Об этом в четверг сообщила старший помощник главы столичного управления СК Юлия Иванова.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи установят лиц ответственных за техническое состояние и обслуживание данного участка теплотрассы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

    смотретьПодача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве
    Подача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве
    Авария на теплотрассе на Иркутской улице в столице произошла в среду вечером. На улице прорвало трубу с горячей водой. 8 человек получили ожоги, четверо из них попали в больницу. Как уточнили в СК, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Около 600 тысяч жителей окрестных домов несколько часов оставались без отопления. Власти Москвы сообщили, что в настоящее время подача отопления и горячей воды восстановлена.

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