СК ищет виновных в аварии на теплотрассе в Москве

Следователи ищут ответственных за состояние теплотрассы в Москве после прорыва трубы с горячей водой.
Следователи устанавливают обстоятельства прорыва трубы с горячей водой в Москве и устанавливают ответственных за состояние теплотрассы. Об этом в четверг сообщила старший помощник главы столичного управления СК Юлия Иванова.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи установят лиц ответственных за техническое состояние и обслуживание данного участка теплотрассы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Авария на теплотрассе на Иркутской улице в столице произошла в среду вечером. На улице прорвало трубу с горячей водой. 8 человек получили ожоги, четверо из них попали в больницу. Как уточнили в СК, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Около 600 тысяч жителей окрестных домов несколько часов оставались без отопления. Власти Москвы сообщили, что в настоящее время подача отопления и горячей воды восстановлена.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи установят лиц ответственных за техническое состояние и обслуживание данного участка теплотрассы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Авария на теплотрассе на Иркутской улице в столице произошла в среду вечером. На улице прорвало трубу с горячей водой. 8 человек получили ожоги, четверо из них попали в больницу. Как уточнили в СК, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Около 600 тысяч жителей окрестных домов несколько часов оставались без отопления. Власти Москвы сообщили, что в настоящее время подача отопления и горячей воды восстановлена.
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