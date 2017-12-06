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    В «Гоголь-центре» по делу о хищении средств арестовали рояль

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    • Фото: Галеев Анвар / ТАСС
    В <nobr>«Гоголь-центре»</nobr> по делу о хищении средств арестовали рояль

    В «Гоголь-центре» по делу о хищении средств арестовали рояль

    В <nobr>«Гоголь-центре»</nobr> по делу о хищении средств арестовали рояль
  • Фото: Галеев Анвар / ТАСС

    • В театре Кирилла Серебренникова по «делу Седьмой студии» арестовали рояль.

    В рамках дела «Седьмой студии» в «Гоголь-центре» наложен арест на рояль. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова.

    Дмитрий Харитонов, адвокат Кирилла Серебренникова: «Да, действительно, в рамках дела наложен арест на рояль, который покупался за 5 млн рублей для спектаклей. Сейчас он стоит в „Гоголь-центре“ и на нем запрещено играть».

    По данным следствия, рояль был куплен на украденные деньги. Защита экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского уверяет, что инструмент был приобретен законным путем.

    смотретьМединский в интервью НТВ удивился шумихе вокруг дела Серебренникова
    Мединский в интервью НТВ удивился шумихе вокруг дела Серебренникова
    По делу о хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа», проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. Никто из фигурантов не признает свою вину. Малобродский находится под стражей до 19 января, Серебренников — под домашним арестом. Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

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