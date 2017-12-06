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    Под Арамвиром задержали участника кровавой разборки в баре. Краснодарский край, Росгвардия, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Арамвиром задержали участника кровавой разборки в баре

    Под Арамвиром задержали участника кровавой разборки в баре

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    Под Арамвиром задержали участника кровавой разборки в баре

    Под Арамвиром задержали участника кровавой разборки в баре

    Под Арамвиром задержали участника кровавой разборки в баре

      В ближайшее время в суде изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве двух человек, в том числе офицера «Росгвардии» в Армавире. Известно, что сыщики настаивают на его аресте.

      Наручники на Мухтара Мальсюгенова, которого искали почти неделю, задержали накануне. Он укрывался в частном доме у знакомых.

      Преступление, в котором его обвиняют, произошло в ресторане и попало в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как несколько мужчин ведут беседу за барной стойкой. В какой-то момент один из них достает пистолет и открывает огонь по оппоненту. Утихомирить стрелка пытался офицер «Росгвардии» Пётр Ломакин. В ходе потасовки он и еще один посетитель получили смертельные ранения. Ответным огнем застрелен оказался и друг подозреваемого.

      Мария Пирогова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю: «Сотрудники управления уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, который был объявлен в розыск. При силовой поддержке СОБР его задержали недалеко от Армавира».

      Изначально сообщалось,что конфликт между посетителями заведения произошел из-за женщины. Однако сейчас следователи отрабатывают и другие возможные мотивы преступления.

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