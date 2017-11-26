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    При стрельбе в Армавире погибли три человека, включая офицера Росгвардии

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    • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова
    При стрельбе в Армавире погибли три человека, включая офицера Росгвардии

    При стрельбе в Армавире погибли три человека, включая офицера Росгвардии

    При стрельбе в Армавире погибли три человека, включая офицера Росгвардии
  • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова

    • В результате конфликта со стрельбой, который произошел в ресторане Армавира, погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии.

    Уточненные данные о числе жертв стрельбы сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю, передает ТАСС. По данным следователей, один человек погиб на месте, двое скончались позднее в больнице.

    СУ СКР по Краснодарскому краю: «В одном из ресторанов Армавира была открыта стрельба — один на месте, двое скончались в больнице. Среди погибших сотрудник Росгвардии. Обстоятельства выясняются».

    В Следственном комитете добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Причины конфликта, который закончился стрельбой, пока неизвестны.

    Ранее сообщалось о гибели сотрудника Росгвардии при стрельбе в ресторане. Он находился не при исполнении служебных обязанностей. Предположительно, офицер пытался предотвратить конфликт.

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