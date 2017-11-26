При стрельбе в Армавире погибли три человека, включая офицера Росгвардии

В результате конфликта со стрельбой, который произошел в ресторане Армавира, погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии.
Уточненные данные о числе жертв стрельбы сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю, передает ТАСС. По данным следователей, один человек погиб на месте, двое скончались позднее в больнице.
СУ СКР по Краснодарскому краю: «В одном из ресторанов Армавира была открыта стрельба — один на месте, двое скончались в больнице. Среди погибших сотрудник Росгвардии. Обстоятельства выясняются».
В Следственном комитете добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Причины конфликта, который закончился стрельбой, пока неизвестны.
Ранее сообщалось о гибели сотрудника Росгвардии при стрельбе в ресторане. Он находился не при исполнении служебных обязанностей. Предположительно, офицер пытался предотвратить конфликт.
СУ СКР по Краснодарскому краю: «В одном из ресторанов Армавира была открыта стрельба — один на месте, двое скончались в больнице. Среди погибших сотрудник Росгвардии. Обстоятельства выясняются».
В Следственном комитете добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Причины конфликта, который закончился стрельбой, пока неизвестны.
Ранее сообщалось о гибели сотрудника Росгвардии при стрельбе в ресторане. Он находился не при исполнении служебных обязанностей. Предположительно, офицер пытался предотвратить конфликт.
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