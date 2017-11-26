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    Опубликовано видео конфликта со стрельбой в ресторане Армавира. Краснодарский край, рестораны и кафе, Росгвардия, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео конфликта со стрельбой в ресторане Армавира

    Опубликовано видео конфликта со стрельбой в ресторане Армавира

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    Опубликовано видео конфликта со стрельбой в ресторане Армавира

    Опубликовано видео конфликта со стрельбой в ресторане Армавира

    Опубликовано видео конфликта со стрельбой в ресторане Армавира

      В Армавире объявили в розыск участника перестрелки, в результате которой погибли офицер Росгвардии и еще два человека.

      Минувшей ночью в одном из ресторанов города Армавира вспыхнула ссора. Исполняющий обязанности начальника городского отдела вневедомственной охраны, увидев это, вмешался и попытался предотвратить конфликт — в результате офицер получил ранение и позже скончался в больнице. При стрельбе погибли еще два человека.

      Личность стрелявшего установлена — это 35-летний местный житель Мухтар Малсюгенов. Он объявлен в розыск. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.

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