Опубликовано видео конфликта со стрельбой в ресторане Армавира

В Армавире объявили в розыск участника перестрелки, в результате которой погибли офицер Росгвардии и еще два человека.
Минувшей ночью в одном из ресторанов города Армавира вспыхнула ссора. Исполняющий обязанности начальника городского отдела вневедомственной охраны, увидев это, вмешался и попытался предотвратить конфликт — в результате офицер получил ранение и позже скончался в больнице. При стрельбе погибли еще два человека.
Личность стрелявшего установлена — это 35-летний местный житель Мухтар Малсюгенов. Он объявлен в розыск. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.
Личность стрелявшего установлена — это 35-летний местный житель Мухтар Малсюгенов. Он объявлен в розыск. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии