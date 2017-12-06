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    Адвокаты арестованного в Греции россиянина оспорят его выдачу США. Греция, мошенничество, суды, США, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАдвокаты арестованного в Греции россиянина оспорят его выдачу США

    Адвокаты арестованного в Греции россиянина оспорят его выдачу США

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    Адвокаты арестованного в Греции россиянина оспорят его выдачу США

    Адвокаты арестованного в Греции россиянина оспорят его выдачу США

      В суде Греции решают, в какой стране будут судить IT-специалиста Александра Винника. В США его обвиняют в киберпреступлении, в России — в мошенничестве.

      В здание Верховного суда Афин Александра Винника сегодня завели с черного входа. Греческие власти постарались сделать все, чтобы громкий процесс по делу о хищении 4 млрд долларов через биткоин-биржу прошел как можно тише.

      Судьи должны рассмотреть жалобу адвокатов россиянина на решение о его экстрадиции в США. Там Виннику грозит более 50 лет заключения. Однако юристы уверенно заявляют — у них есть все, чтобы обвинения штатов рассыпались прямо в зале суда. По словам адвоката Тимофея Мусатова, Винника нельзя обвинять в отмывании денег, так как ему не принадлежит ни одна финансовая компания.

      Задержали 38-летнего Александра Винника летом по запросу США. В Грецию он приехал отдыхать с семьей. По данным американских обвинителей, в 2011 году Винник создал биржу криптовалют и легализовал доходы от некой преступной деятельности.

      Суд Салоник решил экстрадировать киберпреступника. Однако через неделю судьи выдали противоречащее постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей.

      смотретьВ Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина
      В Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина
      Решения Винник дожидался в тюрьме строгого режима Коридалло. По словам его защитников, его держали в густонаселенной камере, без элементарных средств гигиены. Лишь недавно ему выдали матрац и зубную щетку. Пока он спал на бетонном полу, адвокаты нашли специалистов, которые должны разъяснить суду тонкости IT-индустрии и объяснить, почему Винник не мог похитить виртуальные миллиарды.

      Сам Винник по-прежнему отрицает свою вину. Он надеется, что его отправят в Россию. Вердикт должен будет вынести министр юстиции Греции.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.

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