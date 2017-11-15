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15 ноября, 19:00
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    В Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина. Греция, мошенничество, суды, США, экстрадиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина

    В Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина

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    В Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина

    В Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина

    В Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина

      Верховный суд Греции отложил слушания о выдаче Соединенным Штатам россиянина Александра Винника. Американская сторона обвиняет его в отмывании 4 млрд долларов.

      В махинациях Винник использовал биткоины. По версии обвинения, через биржу криптовалют он сумел незаконно завладеть огромной суммой. Этим летом по запросу американских властей полиция Греции задержала россиянина. А в октябре суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения.

      Один состав совета судей согласился выдать Винника России, где в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Другой состав судей поддержал просьбу США об экстрадиции россиянина.

      Итоговое решение Верховный суд Греции должен был принять сегодня, но защита попросила отсрочить слушания: не все свидетели смогли присутствовать на заседании. Теперь дело заслушают 6 декабря.

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