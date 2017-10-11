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    Греческий суд поддержал запрос о выдаче Винника в Россию

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    Греческий суд поддержал запрос о выдаче Винника в Россию

    Греческий суд поддержал запрос о выдаче Винника в Россию

    Греческий суд поддержал запрос о выдаче Винника в Россию
  • Фото: Associated Press © 2017, Giannis Papanikos

    • Совет судей в Салониках поддержал запрос об экстрадиции в Россию подозреваемого в мошенничестве Александра Винника.

    В России Винника обвиняют в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей, однако в Греции он был арестован по запросу США, которые вменяют ему в вину отмывание четырех миллиардов долларов. Сам Винник согласился на выдачу в Россию.

    По данным РИА Новости, выступая в суде, он отрицал обвинения, выдвинутые США, и заявил, что хочет выдачи в Россию без задержки.

    Александр Винник: «Ко мне никакого отношения не имеет. Я гражданин России, и пусть разбирается суд в России».

    Однако из-за параллельной судебной процедуры по запросу США экстрадировать Винника в Россию пока невозможно. Окончательную точку в деле россиянина, согласно греческому законодательству, поставит министр юстиции. Он примет решение о выдаче Винника в Россию или в США независимо от мнения суда по этому вопросу.

    смотретьГреция согласилась экстрадировать в США обвиняемого в отмывании денег россиянина
    Греция согласилась экстрадировать в США обвиняемого в отмывании денег россиянина
    Напомним, Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Вопросы к россиянину возникли из-за биржи криптовалюты BTC, которая принадлежит двоим гражданам РФ и входит в тройку крупнейших в мире по торговле биткоинами. По версии американских властей, Винник взломал японскую криптобиржу и увел биткоины на свою площадку.

    Москва также требует экстрадиции россиянина.

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