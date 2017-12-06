ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    В Кремле призвали думать о защите спортсменов вместо наказания чиновников

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    В Кремле призвали думать о защите спортсменов вместо наказания чиновников

    В Кремле призвали думать о защите спортсменов вместо наказания чиновников

    В Кремле призвали думать о защите спортсменов вместо наказания чиновников
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Кремль считает преждевременным делать заключения об отстранении российской сборной от Олимпийских игр, заявил пресс-секретарь президента РФ.

    Москва намерена провести подробный анализ решения МОК в отношении российских спортсменов. Для этого предстоит провести ряд контактов с комитетом, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, президент России Владимир Путин не обнародует позицию России относительно санкций МОК, пока не будут найдены ответы «на ряд вопросов».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет».

    В настоящее время делать какие-то заключения о решении МОК Кремль считает преждевременным.

    Дмитрий Песков: «До того, как эти вопросы не прояснились, до того, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным».

    смотретьРоссийские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в Олимпиаде-2018
    Российские спортсмены 12 декабря примут решение об участии в Олимпиаде-2018
    Песков добавил, что тему наказания чиновников в связи с решением МОК в отношении российской сборной Кремль не считает первостепенной. Основная задача сейчас — защитить интересы спортсменов. Напомним, вместе с отстранением сборной РФ от Олимпийских игр в Южной Корее МОК принял решение пожизненно отстранить нескольких российских спортивных чиновников от посещения Олимпиад в качестве официальных лиц. Среди них — вице-премьер Виталий Мутко, который в 2014 году был министром спорта.

    Ранее стало известно, что депутат Госдумы Валерий Рашкин подал на Мутко в суд. Как сообщает РБК, депутат требует отправить вице-премьера в отставку, так как Мутко оказался неспособен «отвоевать возможность» участия сборной в Играх.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru