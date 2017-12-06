В Кремле призвали думать о защите спортсменов вместо наказания чиновников

Кремль считает преждевременным делать заключения об отстранении российской сборной от Олимпийских игр, заявил
пресс-секретарь президента РФ.
Москва намерена провести подробный анализ решения МОК в отношении российских спортсменов. Для этого предстоит провести ряд контактов с комитетом, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, президент России Владимир Путин не обнародует позицию России относительно санкций МОК, пока не будут найдены ответы «на ряд вопросов».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет».
В настоящее время делать какие-то заключения о решении МОК Кремль считает преждевременным.
Дмитрий Песков: «До того, как эти вопросы не прояснились, до того, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным».
Песков добавил, что тему наказания чиновников в связи с решением МОК в отношении российской сборной Кремль не считает первостепенной. Основная задача сейчас — защитить интересы спортсменов. Напомним, вместе с отстранением сборной РФ от Олимпийских игр в Южной Корее МОК принял решение пожизненно отстранить нескольких российских спортивных чиновников от посещения Олимпиад в качестве официальных лиц. Среди них — вице-премьер Виталий Мутко, который в 2014 году был министром спорта.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы Валерий Рашкин подал на Мутко в суд. Как сообщает РБК, депутат требует отправить вице-премьера в отставку, так как Мутко оказался неспособен «отвоевать возможность» участия сборной в Играх.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет».
В настоящее время делать какие-то заключения о решении МОК Кремль считает преждевременным.
Дмитрий Песков: «До того, как эти вопросы не прояснились, до того, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным».
Песков добавил, что тему наказания чиновников в связи с решением МОК в отношении российской сборной Кремль не считает первостепенной. Основная задача сейчас — защитить интересы спортсменов. Напомним, вместе с отстранением сборной РФ от Олимпийских игр в Южной Корее МОК принял решение пожизненно отстранить нескольких российских спортивных чиновников от посещения Олимпиад в качестве официальных лиц. Среди них — вице-премьер Виталий Мутко, который в 2014 году был министром спорта.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы Валерий Рашкин подал на Мутко в суд. Как сообщает РБК, депутат требует отправить вице-премьера в отставку, так как Мутко оказался неспособен «отвоевать возможность» участия сборной в Играх.
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