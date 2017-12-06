Жителя Подмосковья задержали за «минирование» «Детского мира» на Лубянке

За ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании ЦДМ на Лубянке в Москве задержан житель
Наро-Фоминска.
Полицейские сообщили, что задержали мужчину 1968 года рождения, жителя Наро-Фоминска, накануне рано утром. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Если вина «телефонного террориста» будет доказана, ему грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет — в зависимости от тяжести преступления.
Волна «телефонного терроризма» началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были «заминированы» почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула около 2,5 миллиона человек. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.
Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора блокировать номера «телефонных террористов».
Если вина «телефонного террориста» будет доказана, ему грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет — в зависимости от тяжести преступления.
Волна «телефонного терроризма» началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были «заминированы» почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула около 2,5 миллиона человек. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.
Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора блокировать номера «телефонных террористов».
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