Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
    •  

    Жителя Подмосковья задержали за «минирование» «Детского мира» на Лубянке

    комментировать

    Жителя Подмосковья задержали за «минирование» «Детского мира» на Лубянке

    Жителя Подмосковья задержали за «минирование» «Детского мира» на Лубянке

    За ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании ЦДМ на Лубянке в Москве задержан житель Наро-Фоминска.

    Полицейские сообщили, что задержали мужчину 1968 года рождения, жителя Наро-Фоминска, накануне рано утром. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Возбуждено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

    Если вина «телефонного террориста» будет доказана, ему грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет — в зависимости от тяжести преступления.

    смотретьФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей
    ФСБ оценивает ущерб от телефонного терроризма в России в 300 миллионов рублей
    Волна «телефонного терроризма» началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были «заминированы» почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула около 2,5 миллиона человек. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.

    Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора блокировать номера «телефонных террористов».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru