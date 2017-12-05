Путин подписал закон о блокировке номеров «телефонных террористов»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора блокировать номера «телефонных террористов».
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, операторы обязаны прекратить оказание услуг связи телефонному террористу при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или от Роскомнадзора.
Закон также обязывает операторов по запросу в неизменном виде передавать абонентский номер, с которого направляется SMS-сообщение, к примеру, с угрозами о совершении теракта. Нарушение этого требования станет основанием и обязанностью для каждого оператора незамедлительно прекратить трафик.
Кроме этого, трафик должен прекращаться по требованию в случае, если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с данными, заявленными в договоре на пользование соответствующим телефонным номером.
Инициаторами поправок выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы думских комитетов по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции Леонид Левин и Василий Пискарев. Документ вступает в силу сразу после опубликования.
Напомним, с начала сентября Россию накрыла настоящая волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Сообщения о минировании поступали в школы и вузы, торговые центры, гостиницы и ночные клубы, библиотеки, на вокзалы и в аэропорты.
Самая масштабная атака телефонных террористов пришлась на Москву, где 6 октября были эвакуированы все аэропорты, пять вокзалов, а также спорткомлексы «Лужники» и «Олимпийский».
Закон также обязывает операторов по запросу в неизменном виде передавать абонентский номер, с которого направляется SMS-сообщение, к примеру, с угрозами о совершении теракта. Нарушение этого требования станет основанием и обязанностью для каждого оператора незамедлительно прекратить трафик.
Кроме этого, трафик должен прекращаться по требованию в случае, если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с данными, заявленными в договоре на пользование соответствующим телефонным номером.
Инициаторами поправок выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы думских комитетов по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции Леонид Левин и Василий Пискарев. Документ вступает в силу сразу после опубликования.
Напомним, с начала сентября Россию накрыла настоящая волна анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Сообщения о минировании поступали в школы и вузы, торговые центры, гостиницы и ночные клубы, библиотеки, на вокзалы и в аэропорты.
Самая масштабная атака телефонных террористов пришлась на Москву, где 6 октября были эвакуированы все аэропорты, пять вокзалов, а также спорткомлексы «Лужники» и «Олимпийский».
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