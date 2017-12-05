В Минобороны РФ сравнили количество ударов по ИГИЛ, нанесенные США и РФ

Общее количество ударов коалиции США в Сирии за месяц не превышает суточной нормы ударов авиации ВКС России по ИГИЛ, заявили в Минобороны РФ.
Заявление Пентагона о разгроме ИГИЛ в основном силами американских военных, — не более, чем попытка выдать желаемое за действительное, отмечают в Минобороны России.
Из сообщения Минобороны РФ: «В течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) на востоке Сирии не превышала три-пять ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков. За тот же период только для наступавших на восточном берегу Ефрата отрядов ополчения местных племен авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей».
Сегодня шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 снова атаковали объекты группировки ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор — в районе населенного пункта Эс-Сайяль. «Групповой удар российской дальней авиации позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль, обеспечив существенное продвижение сирийских правительственных войск вперед по фронту», — сказали в Минобороны РФ.
Ранее в Пентагоне не стали комментировать сообщение Минобороны России об освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но сочли, что главная заслуга в борьбе с «Исламским государством» на территории страны принадлежит США. «Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГИЛ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ», — заявили в американском военном ведомстве.
В ответ на это заявление первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал представителю ведомства Эрику Пэхону «полистать учебник по элементарной логике». «Если послушать представителя Пентагона, то выходит, что коалиция, возглавляемая США, освобождая территорию Сирии от ИГ, затем передает ее под контроль правительственных сил (президента Сирии) Башара Асада, которого считает своим злейшим врагом. Понятно, что такого не может быть в принципе. Но сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска», — подчеркнул он.
Ранее представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский сообщил, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ от террористов будет полностью освобожден восточный берег Евфрата. Об освобождении от боевиков «почти всей территории Сирии» заявил и президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что главная задача теперь — как можно скорее наладить в стране мирную жизнь.
Из сообщения Минобороны РФ: «В течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) на востоке Сирии не превышала три-пять ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков. За тот же период только для наступавших на восточном берегу Ефрата отрядов ополчения местных племен авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей».
Сегодня шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 снова атаковали объекты группировки ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор — в районе населенного пункта Эс-Сайяль. «Групповой удар российской дальней авиации позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль, обеспечив существенное продвижение сирийских правительственных войск вперед по фронту», — сказали в Минобороны РФ.
Ранее в Пентагоне не стали комментировать сообщение Минобороны России об освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но сочли, что главная заслуга в борьбе с «Исламским государством» на территории страны принадлежит США. «Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГИЛ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ», — заявили в американском военном ведомстве.
В ответ на это заявление первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал представителю ведомства Эрику Пэхону «полистать учебник по элементарной логике». «Если послушать представителя Пентагона, то выходит, что коалиция, возглавляемая США, освобождая территорию Сирии от ИГ, затем передает ее под контроль правительственных сил (президента Сирии) Башара Асада, которого считает своим злейшим врагом. Понятно, что такого не может быть в принципе. Но сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска», — подчеркнул он.
Ранее представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский сообщил, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ от террористов будет полностью освобожден восточный берег Евфрата. Об освобождении от боевиков «почти всей территории Сирии» заявил и президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что главная задача теперь — как можно скорее наладить в стране мирную жизнь.
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