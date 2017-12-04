Путин: почти вся Сирия освобождена от террористов

Gочти вся территория Сирии, в том числе места исторического проживания христиан, освобождена от террористов.
Об этом объявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.
Владимир Путин, президент РФ: «„Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан“.
Теперь важно как можно скорее наладить мирную жизнь, и Россия будет помогать в возвращении в Сирию не только беженцам-христианам, но и мусульманам, а также иудеям, сказал российский лидер.
Владимир Путин: Мы будем помогать и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама, которые, как мы хорошо знаем, также очень серьезно пострадали от рук бандитов, террористов и радикалов. Будем помогать и иудеям: к нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни».
Путин также напомнил о созданной рабочей группе, в которую входят представители Русской православной и Римской католической церквей. В ее задачи входит составление каталога разрушенных сирийских храмов для их последующего восстановления.
Напомним, что в конце октября стало ясно, что террористы в Сирии практически разгромлены и российская военная операция в этой стране близка к завершению. Под контролем правительственных войск находятся уже 98 процентов сирийской территории, и сейчас идут активные переговоры о послевоенном устройстве страны.
Владимир Путин, президент РФ: «„Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан“.
Теперь важно как можно скорее наладить мирную жизнь, и Россия будет помогать в возвращении в Сирию не только беженцам-христианам, но и мусульманам, а также иудеям, сказал российский лидер.
Владимир Путин: Мы будем помогать и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама, которые, как мы хорошо знаем, также очень серьезно пострадали от рук бандитов, террористов и радикалов. Будем помогать и иудеям: к нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни».
Путин также напомнил о созданной рабочей группе, в которую входят представители Русской православной и Римской католической церквей. В ее задачи входит составление каталога разрушенных сирийских храмов для их последующего восстановления.
Напомним, что в конце октября стало ясно, что террористы в Сирии практически разгромлены и российская военная операция в этой стране близка к завершению. Под контролем правительственных войск находятся уже 98 процентов сирийской территории, и сейчас идут активные переговоры о послевоенном устройстве страны.
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