Саммит в Сочи: как лидеры РФ, Ирана и Турции договаривались о послевоенном облике Сирии

Внимание всего мира в среду было приковано к Сочи, где прошел саммит лидеров России, Ирана и Турции: стран, которые выступают гарантами мирного процесса в Сирии.
Это событие освещали сотни журналистов, а саму встречу еще до начала назвали исторической. И это понятно. Сирия вступает в новый этап: под контролем правительственных войск уже 98 процентов территории страны. Антитеррористическая операция близится к концу, и пришло время обсудить послевоенное устройство арабской республики. В какой атмосфере проходила встреча Путина, Эрдогана и Роухани рассказал корреспондент НТВ Алексей Поляков.
На сухом канцелярском языке сказали бы, что встреча проходила «в дружественной обстановке». Но не зря же говорят, что «лучше один раз увидеть». На кадрах, полученных из Сочи, видно, как президент России Владимир Путин, стоя на крыльце, провожает главу Ирана Хасана Роухани. И они долго машут друг другу руками, как добрые друзья. Это, впрочем, неудивительно: Роухани с Путиным встречались всего три недели назад в Иране. А турецкий лидер и вовсе гостил в Сочи на прошлой неделе.
Да и начинали эти переговоры главы государств тоже в приподнятом настроении. Вот Эрдоган с Путиным перекидываются парой слов на английском. А вот турецкий президент замечает пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, по образованию востоковеда, прекрасно знающего турецкий.
Главное, что прозвучало на саммите в Сочи: военная операция в Сирии подходит к концу. И теперь руководители России, Турции и Ирана, фактически, обсуждают послевоенное устройство страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Кстати говоря, уважаемые коллеги, после наших с вами решений и реализации создания зон деэскалации, сотни, тысячи беженцев уже возвращаются к родным очагам».
Еще обсуждали совместное разминирование территории страны, возможность сохранить и восстановить памятники древней архитектуры. А лидер Ирана отметил, что кризис в Сирии во многом создан извне рядом стран, которые из-за своих интересов в регионе поддерживали боевиков.
Кстати, Соединенные Штаты на эти трехсторонние встречи не зовут, можно сказать, по их же вине. В свое время, когда начинались переговоры в Астане, они не придали им большого значения и отправили туда своего посла в Казахстане. Видимо, не ожидая, к каким серьезным результатам они могут привести.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
На сухом канцелярском языке сказали бы, что встреча проходила «в дружественной обстановке». Но не зря же говорят, что «лучше один раз увидеть». На кадрах, полученных из Сочи, видно, как президент России Владимир Путин, стоя на крыльце, провожает главу Ирана Хасана Роухани. И они долго машут друг другу руками, как добрые друзья. Это, впрочем, неудивительно: Роухани с Путиным встречались всего три недели назад в Иране. А турецкий лидер и вовсе гостил в Сочи на прошлой неделе.
Да и начинали эти переговоры главы государств тоже в приподнятом настроении. Вот Эрдоган с Путиным перекидываются парой слов на английском. А вот турецкий президент замечает пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, по образованию востоковеда, прекрасно знающего турецкий.
Главное, что прозвучало на саммите в Сочи: военная операция в Сирии подходит к концу. И теперь руководители России, Турции и Ирана, фактически, обсуждают послевоенное устройство страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Кстати говоря, уважаемые коллеги, после наших с вами решений и реализации создания зон деэскалации, сотни, тысячи беженцев уже возвращаются к родным очагам».
Еще обсуждали совместное разминирование территории страны, возможность сохранить и восстановить памятники древней архитектуры. А лидер Ирана отметил, что кризис в Сирии во многом создан извне рядом стран, которые из-за своих интересов в регионе поддерживали боевиков.
Кстати, Соединенные Штаты на эти трехсторонние встречи не зовут, можно сказать, по их же вине. В свое время, когда начинались переговоры в Астане, они не придали им большого значения и отправили туда своего посла в Казахстане. Видимо, не ожидая, к каким серьезным результатам они могут привести.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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