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    Путин: Россия, Турция и Иран смогли предотвратить распад Сирии

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин: Россия, Турция и Иран смогли предотвратить распад Сирии

    Путин: Россия, Турция и Иран смогли предотвратить распад Сирии

    Путин: Россия, Турция и Иран смогли предотвратить распад Сирии
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент РФ отметил важность совместной работы России, Ирана и Турции в борьбе за сохранение территориальной целостности Сирии.

    Масштабные боевые действия в Сирии приближаются к завершению, по террористам в Сирии был нанесен решающий удар. Об этом в среду на встрече с лидерами Турции и Ирана в Сочи заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

    Владимир Путин, президент РФ: «Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы».

    Президент добавил, что благодаря усилиям трех стран у Сирии появился реальный шанс завершить многолетнюю гражданскую войну. После создания зон деэскалации сотни тысяч беженцев начали возвращаться домой, отметил Путин.

    Путин в среду проводит в Сочи встречу с главами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Российский президент заявил, что эта трехсторонняя встреча призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии. Путин также предложил коллегам разработать комплексную программу возрождения Сирии, подчеркнув, что государственный строй своей страны и дальнейшую ее судьбу предстоит выбрать самим сирийцам.

    смотретьПолитологи оценили результаты встречи Путина и Асада в Сочи
    Политологи оценили результаты встречи Путина и Асада в Сочи
    Накануне Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, приехавшим в Россию с рабочим визитом. На встрече лидеры стран согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению, и теперь нужно перейти к политическим процессам. Асад также поблагодарил Россию за спасение Сирии.

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