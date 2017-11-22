Путин: Россия, Турция и Иран смогли предотвратить распад Сирии

Президент РФ отметил важность совместной работы России, Ирана и Турции в борьбе за сохранение территориальной целостности Сирии.
Масштабные боевые действия в Сирии приближаются к завершению, по террористам в Сирии был нанесен решающий удар. Об этом в среду на встрече с лидерами Турции и Ирана в Сочи заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы».
Президент добавил, что благодаря усилиям трех стран у Сирии появился реальный шанс завершить многолетнюю гражданскую войну. После создания зон деэскалации сотни тысяч беженцев начали возвращаться домой, отметил Путин.
Путин в среду проводит в Сочи встречу с главами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Российский президент заявил, что эта трехсторонняя встреча призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии. Путин также предложил коллегам разработать комплексную программу возрождения Сирии, подчеркнув, что государственный строй своей страны и дальнейшую ее судьбу предстоит выбрать самим сирийцам.
Накануне Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, приехавшим в Россию с рабочим визитом. На встрече лидеры стран согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению, и теперь нужно перейти к политическим процессам. Асад также поблагодарил Россию за спасение Сирии.
Владимир Путин, президент РФ: «Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы».
Президент добавил, что благодаря усилиям трех стран у Сирии появился реальный шанс завершить многолетнюю гражданскую войну. После создания зон деэскалации сотни тысяч беженцев начали возвращаться домой, отметил Путин.
Путин в среду проводит в Сочи встречу с главами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Российский президент заявил, что эта трехсторонняя встреча призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии. Путин также предложил коллегам разработать комплексную программу возрождения Сирии, подчеркнув, что государственный строй своей страны и дальнейшую ее судьбу предстоит выбрать самим сирийцам.
Накануне Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, приехавшим в Россию с рабочим визитом. На встрече лидеры стран согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению, и теперь нужно перейти к политическим процессам. Асад также поблагодарил Россию за спасение Сирии.
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