Путин провел переговоры с Асадом в Сочи

На встрече Путин и Асад согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам., президент РФ: «Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается. Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».Асад в свою очередь от имени сирийского народа выразил благодарность за то, что удалось отстоять территориальную целостность страны и независимость., президент Сирии: «За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее».Путин представил Асада руководящему составу Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил РФ, присутствующему в Сочи для проведения очередной серии совещаний по вопросам военного строительства.