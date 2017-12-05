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    В Сирии обсудили возвращение к мирной жизни населенных пунктов левого берега Евфрата. Минобороны РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии обсудили возвращение к мирной жизни населенных пунктов левого берега Евфрата

    В Сирии обсудили возвращение к мирной жизни населенных пунктов левого берега Евфрата

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    В Сирии обсудили возвращение к мирной жизни населенных пунктов левого берега Евфрата

    В Сирии обсудили возвращение к мирной жизни населенных пунктов левого берега Евфрата

    В Сирии обсудили возвращение к мирной жизни населенных пунктов левого берега Евфрата

      О том, как вернуть мирную жизнь на восточные территории Евфрата, говорили на первом заседании комитета с участием представителей Сирии и Минобороны РФ.

      Обсудили создание органов власти, восстановление инфраструктуры, доставку гуманитарной помощи и возвращение беженцев. Представитель российского Центра примирения подчеркнул, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ будет полностью освобожден восточный берег Евфрата. Все действия координируются штабом российской группировки в Сирии.

      Евгений Поплавский, представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор: «Мы сегодня собрались здесь в, первую очередь для того, чтобы обозначить, что военная фаза здесь, на левом берегу Евфрата, практически завершилась. И на первый план выдвигаются вопросы, которые нужны для нормализации мирной жизни».

      Гасан Аль-Юсеф, председатель Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор: «Мы приветствуем взаимодействие с вами. Мы хотим прекратить страдания сирийского народа, как по всей стране, так и в провинции Дейр-эз-Зор».

      По итогам заседания его участники подготовили список наиболее нуждающихся в помощи населенных пунктов.

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