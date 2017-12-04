Несколько десятков боевиков сдались властям Сирии в Алеппо

Российские бомбардировщики уничтожили позиции боевиков в
Дейр-эз-Зоре.
30 человек приняли решение вернуться к мирной жизни. Переговоры вели офицеры центра по примирению. Теперь экстремистам предстоит доказать, что они не участвовали в боевых действиях.
Тем временем сирийские войска при поддержке российской авиации теснят тех террористов, которые отказываются сложить оружие. Дальние бомбардировщики ВКС России нанесли удар по объектам террористов в Сирии.
Как сообщили в Минобороны, они уничтожили склады с боеприпасами, технику и опорные пункты террористов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. В небе самолеты прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. Выполнив боевую задачу, все дальние бомбардировщики благополучно вернулись в Россию.
Тем временем сирийские войска при поддержке российской авиации теснят тех террористов, которые отказываются сложить оружие. Дальние бомбардировщики ВКС России нанесли удар по объектам террористов в Сирии.
Как сообщили в Минобороны, они уничтожили склады с боеприпасами, технику и опорные пункты террористов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. В небе самолеты прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. Выполнив боевую задачу, все дальние бомбардировщики благополучно вернулись в Россию.
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