Новые русские сенсации
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации
    •  

    Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

    комментировать

    Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

    Бомбардировщики <nobr>Ту-22М3</nobr> нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам запрещенного в России «Исламского государства» на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    В Минобороны сообщили, что бомбардировщики вылетели с территории России. Ту-22М3 совершили перелет, а затем нанесли групповой авиационный удар на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Их целями стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты игиловцев, сообщает ТАСС.

    Минобороны РФ: «3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор».

    После выполнения боевой задачи все российские самолеты благополучно на аэродромы базирования.

    Новости по теме

    Побег студентки МГУ в «Исламское государство»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru