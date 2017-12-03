Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков
Ту-22М3 нанесли удар по объектам запрещенного в России «Исламского государства» на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
В Минобороны сообщили, что бомбардировщики вылетели с территории России. Ту-22М3 совершили перелет, а затем нанесли групповой авиационный удар на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Их целями стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты игиловцев, сообщает ТАСС.
Минобороны РФ: «3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор».
После выполнения боевой задачи все российские самолеты благополучно на аэродромы базирования.
Минобороны РФ: «3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор».
После выполнения боевой задачи все российские самолеты благополучно на аэродромы базирования.
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