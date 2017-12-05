В Москве объяснили, когда отменят ограничения для СМИ-иноагентов

Американские радиовещательные корпорации «Голос Америки», «Радио свобода» и еще несколько СМИ сегодня объявлены в России иностранными агентами. Все они являются государственными кампаниями, которые финансируются Конгрессом США.
Их корреспондентам уже начали закрывать доступ в российские органы власти. В МИД РФ дали понять: эта мера вынужденная.
«Зеркальные меры», ради которых принимались недавние поправки в закон об иноагентах в России, начинают вступать в действие. Утром во вторник Минюст опубликовал список американских СМИ, которые признаются у нас «иностранными агентами». Всего их девять: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также несколько их информационных, радио- и телепроектов — канал «Настоящее время», различные «Реалии», «Фактограф» и татаро-башкирская редакция «Радио Свобода». Это не означает запрета на их деятельность в России, но предполагает ограничения, пока неясно, насколько серьезные, передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.
Пока российские власти отвечают строго симметрично. В конце декабря в Конгрессе США лишили аккредитации российский телеканал RT, который был вынужден зарегистрироваться в стране в статусе «иностранного агента». Аналогичным образом теперь поступят с иноагентами и у нас.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы РФ: «Охрана обеспечит недоступ. Мы надеемся, что Конгресс изменит свое решение, и мы тогда тоже оперативно запрет отменим».
Подобные решения могут принять и российские региональные заксобрания, а также Центризбирком. Сегодня там сообщили, что подумают, над тем пускать ли иностранных агентов в свое здание в день президентских выборов. Доступа на избирательные участки это не коснется. Впрочем, все будет зависеть от того, что происходит в Вашингтоне.
Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету: «Что происходит в США в отношении людей, которые сотрудничали с RT и „Спутником“? Их стали допрашивать спецслужбы США, требования очень жесткие по предъявлению разных списков, гонораров, кто с кем встречался, отчетность. Вот ведь о чем идет речь, а не о распространении контента. Здесь запрет на цензуру, свобода слова — все это наши конституционные нормы. Речь идет, чтобы люди понимали, что они беседуют с иностранным агентом, что они слушают или читают на сайте или на экранчике иностранных агентов».
В российском парламенте, однако, надеются, что выход из замкнутого круга взаимных отражений все же найдется. В этот смысле примечательный и забавный факт обнаружили американские журналисты: они сфотографировали, как сотрудники Госдепа США смотрят российский канал RT — трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу. «Вот такая метафора „мягкой силы“», — заключили коллеги.
Пока российские власти отвечают строго симметрично. В конце декабря в Конгрессе США лишили аккредитации российский телеканал RT, который был вынужден зарегистрироваться в стране в статусе «иностранного агента». Аналогичным образом теперь поступят с иноагентами и у нас.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы РФ: «Охрана обеспечит недоступ. Мы надеемся, что Конгресс изменит свое решение, и мы тогда тоже оперативно запрет отменим».
Подобные решения могут принять и российские региональные заксобрания, а также Центризбирком. Сегодня там сообщили, что подумают, над тем пускать ли иностранных агентов в свое здание в день президентских выборов. Доступа на избирательные участки это не коснется. Впрочем, все будет зависеть от того, что происходит в Вашингтоне.
Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету: «Что происходит в США в отношении людей, которые сотрудничали с RT и „Спутником“? Их стали допрашивать спецслужбы США, требования очень жесткие по предъявлению разных списков, гонораров, кто с кем встречался, отчетность. Вот ведь о чем идет речь, а не о распространении контента. Здесь запрет на цензуру, свобода слова — все это наши конституционные нормы. Речь идет, чтобы люди понимали, что они беседуют с иностранным агентом, что они слушают или читают на сайте или на экранчике иностранных агентов».
В российском парламенте, однако, надеются, что выход из замкнутого круга взаимных отражений все же найдется. В этот смысле примечательный и забавный факт обнаружили американские журналисты: они сфотографировали, как сотрудники Госдепа США смотрят российский канал RT — трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу. «Вот такая метафора „мягкой силы“», — заключили коллеги.
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