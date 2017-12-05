Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время».
Информация опубликована на официальном сайте российского ведомства.
Иностранными средствами массовой информации, выполняющими в РФ функции иностранного агента, признаны «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».
Как отмечает Минюст, эти СМИ признаны иноагентами в соответствии с законом «О средствах массовой информации».
Напомним, на днях телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
Иностранными средствами массовой информации, выполняющими в РФ функции иностранного агента, признаны «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».
Как отмечает Минюст, эти СМИ признаны иноагентами в соответствии с законом «О средствах массовой информации».
Напомним, на днях телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
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