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    Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий
    Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами

    Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами

    Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами
  • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

    • Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время».

    Информация опубликована на официальном сайте российского ведомства.

    Иностранными средствами массовой информации, выполняющими в РФ функции иностранного агента, признаны «Голос Америки», «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».

    Как отмечает Минюст, эти СМИ признаны иноагентами в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

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