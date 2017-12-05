Симоньян: в Госдепартаменте США тайком смотрят телеканал RT

Журналисты в Госдепартаменте США тайком смотрят российский телеканал RT.
Об этом не без иронии в своем Twitter написала главный редактор канала Маргарита Симоньян.
Так она прокомментировала фотографию журналиста Дэйва Кларка. На снимке — монитор с RT на экране. Кларк пояснил, что канал пришлось включить в Госдепе, чтобы посмотреть жеребьевку чемпионата мира по футболу. Журналист написал, что это наглядный пример «мягкой силы».
Ранее телеканал RT America по требованию Минюста США зарегистрировался в качестве иностранного агентства. Из-за этого статуса репортерам запретили освещать работу Конгресса.
Так она прокомментировала фотографию журналиста Дэйва Кларка. На снимке — монитор с RT на экране. Кларк пояснил, что канал пришлось включить в Госдепе, чтобы посмотреть жеребьевку чемпионата мира по футболу. Журналист написал, что это наглядный пример «мягкой силы».
Ранее телеканал RT America по требованию Минюста США зарегистрировался в качестве иностранного агентства. Из-за этого статуса репортерам запретили освещать работу Конгресса.
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