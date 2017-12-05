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    Сын Табакова рассказал о самочувствии артиста

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    • Фото: Марина Лысцева / ТАСС
    Сын Табакова рассказал о самочувствии артиста

    Сын Табакова рассказал о самочувствии артиста

    Сын Табакова рассказал о самочувствии артиста
  • Фото: Марина Лысцева / ТАСС

    • Сын Олега Табакова рассказал, что состояние актера, который до сих пор находится в больнице, улучшилось.

    Состояние народного артиста СССР Олега Табакова с момента госпитализации улучшилось. Об этом РИА Новости сообщил во вторник сын актера Антон Табаков.

    Он выразил надежду, что артист вскоре пойдет на поправку.

    смотретьСын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
    Напомним, художественный руководитель «Табакерки» Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября в Первую градскую больницу Москвы с воспалением легких. Ему установили специальную трубку, которая помогает дышать при отеке легких. После этого врачи отмечали, что состояние знаменитого актера и режиссера остается тяжелым, но в лечении наблюдается положительная динамика.

    Московский театр под руководством Табакова отменил во вторник два декабрьских спектакля с участием актера: «Чайку» и «Год, когда я не родился».

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