Сын Табакова рассказал о самочувствии артиста

Сын Олега Табакова рассказал, что состояние актера, который до сих пор находится в больнице, улучшилось.
Состояние народного артиста СССР Олега Табакова с момента госпитализации улучшилось. Об этом РИА Новости сообщил во вторник сын актера Антон Табаков.
Он выразил надежду, что артист вскоре пойдет на поправку.
Напомним, художественный руководитель «Табакерки» Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября в Первую градскую больницу Москвы с воспалением легких. Ему установили специальную трубку, которая помогает дышать при отеке легких. После этого врачи отмечали, что состояние знаменитого актера и режиссера остается тяжелым, но в лечении наблюдается положительная динамика.
Московский театр под руководством Табакова отменил во вторник два декабрьских спектакля с участием актера: «Чайку» и «Год, когда я не родился».
Он выразил надежду, что артист вскоре пойдет на поправку.
Напомним, художественный руководитель «Табакерки» Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября в Первую градскую больницу Москвы с воспалением легких. Ему установили специальную трубку, которая помогает дышать при отеке легких. После этого врачи отмечали, что состояние знаменитого актера и режиссера остается тяжелым, но в лечении наблюдается положительная динамика.
Московский театр под руководством Табакова отменил во вторник два декабрьских спектакля с участием актера: «Чайку» и «Год, когда я не родился».
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