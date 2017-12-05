Путин одобрил закон о черных списках дебоширов в самолетах

Президент России подписал пакет законов, который дает право авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров.
Президент России Владимир Путин подписал во вторник пакет законов, который позволяет авиаперевозчикам не продавать билеты пассажирам, внесенным в черный список за хулиганства на борту самолета.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поправки внесены в Гражданский и Воздушный кодексы, а в Кодексе об административных правонарушениях теперь прописано, что, если дебоширу назначено административное наказание, решение суда должно быть передано авиакомпании, в самолете которой было совершено хулиганство. Это позволит перевозчикам принимать решения о включении пассажиров в черный список.
Запрет на перелеты для хулиганов будет действовать один год и не будет распространяться на случаи, когда нарушитель возвращается в РФ или его депортируют, когда он летит лечиться, сопровождает инвалида или едет на похороны члена семьи, а также когда до нужного населенного пункта нельзя добраться другим видом транспорта.
Закон о черных списках авиапассажиров был принят Госдумой 17 ноября. Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым хулиганы на транспорте могут быть наказаны лишением свободы сроком до 8 лет.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поправки внесены в Гражданский и Воздушный кодексы, а в Кодексе об административных правонарушениях теперь прописано, что, если дебоширу назначено административное наказание, решение суда должно быть передано авиакомпании, в самолете которой было совершено хулиганство. Это позволит перевозчикам принимать решения о включении пассажиров в черный список.
Запрет на перелеты для хулиганов будет действовать один год и не будет распространяться на случаи, когда нарушитель возвращается в РФ или его депортируют, когда он летит лечиться, сопровождает инвалида или едет на похороны члена семьи, а также когда до нужного населенного пункта нельзя добраться другим видом транспорта.
Закон о черных списках авиапассажиров был принят Госдумой 17 ноября. Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым хулиганы на транспорте могут быть наказаны лишением свободы сроком до 8 лет.
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