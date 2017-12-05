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    Путин одобрил закон о черных списках дебоширов в самолетах

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    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    Путин одобрил закон о черных списках дебоширов в самолетах

    Путин одобрил закон о черных списках дебоширов в самолетах

    Путин одобрил закон о черных списках дебоширов в самолетах
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • Президент России подписал пакет законов, который дает право авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров.

    Президент России Владимир Путин подписал во вторник пакет законов, который позволяет авиаперевозчикам не продавать билеты пассажирам, внесенным в черный список за хулиганства на борту самолета.

    Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поправки внесены в Гражданский и Воздушный кодексы, а в Кодексе об административных правонарушениях теперь прописано, что, если дебоширу назначено административное наказание, решение суда должно быть передано авиакомпании, в самолете которой было совершено хулиганство. Это позволит перевозчикам принимать решения о включении пассажиров в черный список.

    Запрет на перелеты для хулиганов будет действовать один год и не будет распространяться на случаи, когда нарушитель возвращается в РФ или его депортируют, когда он летит лечиться, сопровождает инвалида или едет на похороны члена семьи, а также когда до нужного населенного пункта нельзя добраться другим видом транспорта.

    Закон о черных списках авиапассажиров был принят Госдумой 17 ноября. Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым хулиганы на транспорте могут быть наказаны лишением свободы сроком до 8 лет.


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