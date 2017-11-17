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    Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

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    Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

    Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

    Законопроект о черных списках пассажиров принят в окончательном чтении.

    Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, который дает авиакомпаниям право составлять черные списки пассажиров и отказывать авиадебоширам в продаже билетов.

    Из текста законопроекта: «Перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении такого договора пассажиру, если он внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена».

    смотретьЗаконопроект о черных списках авиадебоширов принят во втором чтении
    Законопроект о черных списках авиадебоширов принят во втором чтении
    Вносить дебоширов в черный список авиакомпании смогут на основании административного наказания за совершение правонарушения на борту самолета, сообщает РИА Новости. Запрет на перелеты будет действовать один год и не будет распространяться на случаи, когда нарушитель возвращается в РФ или его депортируют, когда он летит лечиться, сопровождает инвалида или едет на похороны члена семьи, а также когда до нужного населенного пункта нельзя добраться другим видом транспорта.

    Напомним, ранее были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым дебоширы на транспорте могут быть наказаны лишением свободы сроком до 8 лет. Такие нарушения расцениваются как хулиганство.


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