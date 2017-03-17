До 5 лет: Госдума приняла закон о сроках для авиадебоширов и зацеперов

Депутаты Госдумы в третьем чтении поддержали закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте.
Новый закон дополняет действующую статью УК РФ «Хулиганство» отдельным пунктом, устанавливающим ответственность за хулиганство на различных видах транспорта: железнодорожном, водном и воздушном. При этом под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
Нарушителям будет грозить до 5 лет лишения свободы. Если дебош устроили организованная группа или несколько человек по предварительному сговору, либо выходка сопровождалось сопротивлением представителю власти или другому лицу, отвечающему за общественный порядок, максимальное наказание будет достигать 7 лет. А для хулиганов, которые применяли взрывчатые вещества, предусматривается до 8 лет лишения свободы.
Нарушителям будет грозить до 5 лет лишения свободы. Если дебош устроили организованная группа или несколько человек по предварительному сговору, либо выходка сопровождалось сопротивлением представителю власти или другому лицу, отвечающему за общественный порядок, максимальное наказание будет достигать 7 лет. А для хулиганов, которые применяли взрывчатые вещества, предусматривается до 8 лет лишения свободы.
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