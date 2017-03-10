Дума во втором чтении приняла законопроект об авиадебоширах

Депутаты в рамках второго чтения проекта об уголовной ответственности за хулиганство в общественном транспорте одобрили поправки, ужесточающие наказание для дебоширов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не затягивать с принятием законопроекта в третьем чтении., председатель Госдумы РФ: «Это все может затянуться, 6 лет это уже тянется, а дебоширы чувствуют себя безнаказанными».Первое чтение документа состоялось в январе этого года. Речь идет о введении уголовной ответственности за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования.Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, демонстрирующее явное неуважение к обществу. Наказание за такое деяние предусматривает до 5 лет лишения свободы. Если дебош устроили организованная группа или несколько человек по предварительному сговору, либо выходка сопровождалось сопротивлением представителю власти или другому лицу, отвечающему за общественный порядок, максимальное наказание может достигать 7 лет.Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Эта поправка касается тех, кто позволяет себе хулиганить вне транспортного средства. Это касается зацеперов, людей, которые забрасывают камнями поезда или ослепляет лазерными указками пилотов самолетов. Подробности — в материале