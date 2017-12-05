Освобождение Саакашвили из автобуса СБУ сняли на видео

В Сети опубликована видеозапись событий в центре Киева, где толпа сторонников Михаила Саакашвили отбила политика у задержавших его силовиков.
На кадрах видно, что микроавтобус СБУ, в котором Саакашвили собирались отвезти на допрос, окружила бушующая толпа, кто-то залез на крышу машины. Люди выломали двери, выпустили политика и, плотно его обступив, повели прочь. Правоохрантиелей на видеозаписи не видно.
Сразу после этого Саакашвили повел своих сторонников в сторону Верховной рады. Он намерен требовать импичмента президента Петра Порошенко. Возле украинского парламента уже начали возводить баррикады. Там устанавливают деревянные ежи, огромные растяжки с лозунгом «Украина без олигархов» и раскладывают автомобильные шины.
Напомним, сегодня утром сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали Саакавшили в его квартире по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».
Сразу после этого Саакашвили повел своих сторонников в сторону Верховной рады. Он намерен требовать импичмента президента Петра Порошенко. Возле украинского парламента уже начали возводить баррикады. Там устанавливают деревянные ежи, огромные растяжки с лозунгом «Украина без олигархов» и раскладывают автомобильные шины.
Напомним, сегодня утром сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали Саакавшили в его квартире по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».
Комментарии