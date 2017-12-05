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    Освобождение Саакашвили из автобуса СБУ сняли на видео. импичмент, Порошенко, Саакашвили, СМИ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсвобождение Саакашвили из автобуса СБУ сняли на видео

    Освобождение Саакашвили из автобуса СБУ сняли на видео

    11 комментариев
    • Фото: Майор и Генерал / telegram.org
    Освобождение Саакашвили из автобуса СБУ сняли на видео

    Освобождение Саакашвили из автобуса СБУ сняли на видео

    Освобождение Саакашвили из автобуса СБУ сняли на видео
    • Фото: Майор и Генерал / telegram.org

      • В Сети опубликована видеозапись событий в центре Киева, где толпа сторонников Михаила Саакашвили отбила политика у задержавших его силовиков.

      На кадрах видно, что микроавтобус СБУ, в котором Саакашвили собирались отвезти на допрос, окружила бушующая толпа, кто-то залез на крышу машины. Люди выломали двери, выпустили политика и, плотно его обступив, повели прочь. Правоохрантиелей на видеозаписи не видно.

      Сразу после этого Саакашвили повел своих сторонников в сторону Верховной рады. Он намерен требовать импичмента президента Петра Порошенко. Возле украинского парламента уже начали возводить баррикады. Там устанавливают деревянные ежи, огромные растяжки с лозунгом «Украина без олигархов» и раскладывают автомобильные шины.

      смотретьУгрожавший броситься с крыши Саакашвили задержан
      Угрожавший броситься с крыши Саакашвили задержан
      Напомним, сегодня утром сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали Саакавшили в его квартире по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

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