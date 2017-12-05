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    Треть должников в России составили неплательщики алиментов. Краснодар, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТреть должников в России составили неплательщики алиментов

    Треть должников в России составили неплательщики алиментов

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    Треть должников в России составили неплательщики алиментов

    Треть должников в России составили неплательщики алиментов

    Треть должников в России составили неплательщики алиментов

      Если должник не идет в Налоговую службу — то она идет к нему сама. В России началась акция «В новый год без долгов». Судебные приставы будут приходить в квартиры злостных неплательщиков алиментов и других должников.

      Для нескольких миллионов россиян неделя началась по схожему сценарию: неожиданный звонок в дверь, люди в зеленом, неудобные вопросы. В России стартовала акция «В новый год без долгов». С рейдами по неплательщикам судебные приставы будут ходить каждый понедельник. Только в этом году служба получила 70 миллионов обращений. Почти треть из них — долги по алиментам.

      Екатерина Чеботарева, заместитель начальника Западного округа отдела службы судебных приставов Краснодара: «И пятьсот, и миллион, и полтора. Бывает даже до двух миллионов, если ребенок уже взрослый, а оплата не производилась».

      смотреть«В Новый год — без долгов»: судебные приставы начали общероссийский рейд
      «В Новый год — без долгов»: судебные приставы начали общероссийский рейд
      Собирать долги приставы будут разными способами. Кому-то хватит устного порицания, другим и ареста имущества бывает недостаточно. Таким может грозить до трех месяцев тюрьмы. Впрочем, самый надежный способ, как говорят в службе, — запрет на выезд за границу.

      Одними алиментами приставы не ограничатся. До Нового года служба проведет рейды по фискальным платежам, долгам за газ и электричество и неимущественным задолженностям.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терехина.

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