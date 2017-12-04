Федеральная служба судебных приставов решила помочь россиянам встретить Новый год со спокойной душой. Сегодня стартовали основные мероприятия акции под лозунгом «В Новый год — без долгов!».

Цель мероприятий — проверить имущественное положение россиян, а при необходимости арестовать имущество и в конце концов побудить граждан погасить задолженность. Причем успеть сделать это до боя курантов.



Приставы навестят неплательщиков по их адресам. Сегодня явятся к тем, кто задолжал выплаты зарплат или алиментов. Сообщается, что особое внимание уделят запрету на выезд должников за границу. С 1 октября лимит повысили до 30 тысяч рублей, но для задолжавших по алиментам он остался прежним — 10 тысяч. Число таких невыездных за год увеличилось в полтора раза.