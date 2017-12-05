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    Эксперты считают действенной мерой запрет должникам на выезд за границу. деловые новости, судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты считают действенной мерой запрет должникам на выезд за границу

    Эксперты считают действенной мерой запрет должникам на выезд за границу

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    Эксперты считают действенной мерой запрет должникам на выезд за границу

    Эксперты считают действенной мерой запрет должникам на выезд за границу

    Эксперты считают действенной мерой запрет должникам на выезд за границу

      Сколько миллионов россиян рискуют «пролететь» с январскими каникулами? И кому в ближайшие дни стоит ждать гостей в погонах?

      Ни на заграничные спортивные соревнования, ни на отдых за рубежом не смогут поехать около семи миллионов россиян. Таково реальное число граждан РФ, которые рискуют стать невыездными из-за долгов. Кстати, эта мера — закрывать должникам выезд за границу — оказалась довольно действенной. Каждый седьмой неплательщик, когда реально сталкивается с невозможностью выехать из страны, гасит долги.

      По российским законам, за границу не выпускают людей, у которых есть непогашенные задолженности, наложенные на них судом. Это долги по банковским кредитам и займам в микрофинансовых организациях, неоплаченные услуги ЖКХ, налоги, штрафы и алименты. Кстати, число нерадивых отцов, ставших невыездными из-за долгов по алиментам, за год увеличился в полтора раза.

      Два месяца назад порог критической суммы был поднят до 30 тысяч рублей. Но и при таких условиях «пролететь» с новогодним отдыхом за границей рискуют 8–9% активного населения страны: у них долги больше этой суммы.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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