Эксперты считают действенной мерой запрет должникам на выезд за границу

Сколько миллионов россиян рискуют «пролететь» с январскими каникулами? И кому в ближайшие дни стоит ждать гостей в погонах?
Ни на заграничные спортивные соревнования, ни на отдых за рубежом не смогут поехать около семи миллионов россиян. Таково реальное число граждан РФ, которые рискуют стать невыездными из-за долгов. Кстати, эта мера — закрывать должникам выезд за границу — оказалась довольно действенной. Каждый седьмой неплательщик, когда реально сталкивается с невозможностью выехать из страны, гасит долги.
По российским законам, за границу не выпускают людей, у которых есть непогашенные задолженности, наложенные на них судом. Это долги по банковским кредитам и займам в микрофинансовых организациях, неоплаченные услуги ЖКХ, налоги, штрафы и алименты. Кстати, число нерадивых отцов, ставших невыездными из-за долгов по алиментам, за год увеличился в полтора раза.
Два месяца назад порог критической суммы был поднят до 30 тысяч рублей. Но и при таких условиях «пролететь» с новогодним отдыхом за границей рискуют 8–9% активного населения страны: у них долги больше этой суммы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По российским законам, за границу не выпускают людей, у которых есть непогашенные задолженности, наложенные на них судом. Это долги по банковским кредитам и займам в микрофинансовых организациях, неоплаченные услуги ЖКХ, налоги, штрафы и алименты. Кстати, число нерадивых отцов, ставших невыездными из-за долгов по алиментам, за год увеличился в полтора раза.
Два месяца назад порог критической суммы был поднят до 30 тысяч рублей. Но и при таких условиях «пролететь» с новогодним отдыхом за границей рискуют 8–9% активного населения страны: у них долги больше этой суммы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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