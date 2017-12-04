Минобороны показало фотографии с места поиска подлодки «Сан-Хуан»

Минобороны России обнародовало снимки дна Тихого океана в районе поиска аргентинской подлодки
«Сан-Хуан».
Снимки опубликованы в аккаунте Минобороны в Twitter. В ведомстве отметили, что обнаружить подлодку не удалось. В районе поиска были найдены только рыболовецкий траулер и бетонный блок.
Минобороны РФ: «Специалисты ВМФ РФ продолжают исследование аномалий рельефа дна в районе поиска пропавшей подлодки „Сан Хуан“. С помощью подводного аппарата „Пантера плюс“ обнаружили и обследовали два объекта, классифицированные как рыболовецкий траулер и бетонный блок».
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. На борту судна находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
Через 15 дней в ВМС Аргентины сообщили, что прекращают операцию по спасению команды, так как надежды найти людей живыми практически нет. Тем не менее поиск самого судна продолжается. В этой операции участвуют и российские военные моряки.
Минобороны РФ: «Специалисты ВМФ РФ продолжают исследование аномалий рельефа дна в районе поиска пропавшей подлодки „Сан Хуан“. С помощью подводного аппарата „Пантера плюс“ обнаружили и обследовали два объекта, классифицированные как рыболовецкий траулер и бетонный блок».
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. На борту судна находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
Через 15 дней в ВМС Аргентины сообщили, что прекращают операцию по спасению команды, так как надежды найти людей живыми практически нет. Тем не менее поиск самого судна продолжается. В этой операции участвуют и российские военные моряки.
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