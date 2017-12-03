Сбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»

Водитель иномарки, сбивший группу людей на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе, проехал на красный свет.
Пресс-служба ГУМВД по Москве: «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на переходящих проезжую часть по пешеходному переходу людей, после чего скрылся с места происшествия».
По уточненным данным, в результате наезда пострадали три человека, передает РИА Новости. Все они госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трехлетний ребенок.
Водитель задержан сотрудниками полиции.
По уточненным данным, в результате наезда пострадали три человека, передает РИА Новости. Все они госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трехлетний ребенок.
Водитель задержан сотрудниками полиции.
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