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    Сбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный». ДТП, Москва, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»

    Сбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»

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    Сбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»

    Сбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»

    Сбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»
    • Фото: mreporter.ru

      • Водитель иномарки, сбивший группу людей на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе, проехал на красный свет.

      Пресс-служба ГУМВД по Москве: «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на переходящих проезжую часть по пешеходному переходу людей, после чего скрылся с места происшествия».

      По уточненным данным, в результате наезда пострадали три человека, передает РИА Новости. Все они госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трехлетний ребенок.

      Водитель задержан сотрудниками полиции.

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