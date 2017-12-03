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Звезды сошлись
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    Задержан водитель, сбивший группу пешеходов на переходе в Москве

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    Задержан водитель, сбивший группу пешеходов на переходе в Москве

    Задержан водитель, сбивший группу пешеходов на переходе в Москве

    В столице задержан предполагаемый виновник аварии на пешеходном переходе, скрывшийся после ДТП.

    Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «В настоящее время предполагаемый виновник ДТП задержан, с ним работают сотрудники полиции».

    Ранее сообщалось, что водитель за рулем Skoda Octavia сбил группу людей на пешеходном переходе. По данным РИА Новости, пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Между тем ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что пострадали трое — это члены одной семьи: отец, мать и трехлетний ребенок. Все они были доставлены в больницу.

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