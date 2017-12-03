Водитель иномарки сбил четырех пешеходов в Москве и скрылся

Водитель иномарки сбил четырех человек на Алтуфьевском шоссе в столице и скрылся с места ДТП. В городе введен план «Перехват».
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сбивший людей водитель скрывается на темном автомобиле Skoda Octavia.
В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт произошедшего.
Из сообщения ГИБДД: «Количество пострадавших уточняется. На месте продолжают работы сотрудники ДТП и скорой помощи, принимаются меры к розыску водителя».
По некоторым данным, среди пострадавших есть ребенок. Также сообщается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт произошедшего.
Из сообщения ГИБДД: «Количество пострадавших уточняется. На месте продолжают работы сотрудники ДТП и скорой помощи, принимаются меры к розыску водителя».
По некоторым данным, среди пострадавших есть ребенок. Также сообщается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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