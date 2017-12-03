Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
    •  

    Водитель иномарки сбил четырех пешеходов в Москве и скрылся

    комментировать

    Водитель иномарки сбил четырех пешеходов в Москве и скрылся

    Водитель иномарки сбил четырех пешеходов в Москве и скрылся

    Водитель иномарки сбил четырех человек на Алтуфьевском шоссе в столице и скрылся с места ДТП. В городе введен план «Перехват».

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сбивший людей водитель скрывается на темном автомобиле Skoda Octavia.

    В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт произошедшего.

    Из сообщения ГИБДД: «Количество пострадавших уточняется. На месте продолжают работы сотрудники ДТП и скорой помощи, принимаются меры к розыску водителя».

    По некоторым данным, среди пострадавших есть ребенок. Также сообщается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru