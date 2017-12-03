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Их нравы
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    Трамп поздравил ABC с отстранением автора «ужасающе нечестного репортажа» о Флинне и РФ

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    Трамп поздравил ABC с отстранением автора «ужасающе нечестного репортажа» о Флинне и РФ

    Трамп поздравил ABC с отстранением автора «ужасающе нечестного репортажа» о Флинне и РФ

    Дональд Трамп поздравил телекомпанию ABC в связи с ее решением временно отстранить от работы журналиста Брайна Росса за некорректный репортаж о его бывшем советнике по вопросам национальной безопасности Майкле Флинне.

    ABC поначалу преподнесла репортаж Брайна Росса как сенсацию. В нем журналист, ссылаясь на анонимный источник, заявил, что Трамп во время прошлогодней предвыборной кампании в США якобы просил Флинна наладить контакты с представителями России.

    Через несколько часов после выхода репортажа ABC признала, что источник оговорился, а на самом деле он имел в виду, что Трамп просил Флинна связаться с представителями РФ уже после выборов, будучи избранным президентом. При этом речь шла о совместной борьбе с терроризмом.

    Брайан Росс отстранен от работы на четыре месяца. Трамп назвал его репортаж «ужасающе неточным и нечестным» и призвал другие СМИ так же поступать с авторами подобных материалов.

    Дональд Трамп, президент США: «Поздравляю ABC с отстранением Брайана Росса за его ужасающе неточный и нечестный репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Другие телеканалы и „газеты“ должны сделать то же самое со своими лживыми новостями».

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