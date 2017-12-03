Трамп поздравил ABC с отстранением автора «ужасающе нечестного репортажа» о Флинне и РФ

Дональд Трамп поздравил телекомпанию ABC в связи с ее решением временно отстранить от работы журналиста Брайна Росса за некорректный репортаж о его бывшем советнике по вопросам национальной безопасности Майкле Флинне.
ABC поначалу преподнесла репортаж Брайна Росса как сенсацию. В нем журналист, ссылаясь на анонимный источник, заявил, что Трамп во время прошлогодней предвыборной кампании в США якобы просил Флинна наладить контакты с представителями России.
Через несколько часов после выхода репортажа ABC признала, что источник оговорился, а на самом деле он имел в виду, что Трамп просил Флинна связаться с представителями РФ уже после выборов, будучи избранным президентом. При этом речь шла о совместной борьбе с терроризмом.
Брайан Росс отстранен от работы на четыре месяца. Трамп назвал его репортаж «ужасающе неточным и нечестным» и призвал другие СМИ так же поступать с авторами подобных материалов.
Дональд Трамп, президент США: «Поздравляю ABC с отстранением Брайана Росса за его ужасающе неточный и нечестный репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Другие телеканалы и „газеты“ должны сделать то же самое со своими лживыми новостями».
Через несколько часов после выхода репортажа ABC признала, что источник оговорился, а на самом деле он имел в виду, что Трамп просил Флинна связаться с представителями РФ уже после выборов, будучи избранным президентом. При этом речь шла о совместной борьбе с терроризмом.
Брайан Росс отстранен от работы на четыре месяца. Трамп назвал его репортаж «ужасающе неточным и нечестным» и призвал другие СМИ так же поступать с авторами подобных материалов.
Дональд Трамп, президент США: «Поздравляю ABC с отстранением Брайана Росса за его ужасающе неточный и нечестный репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Другие телеканалы и „газеты“ должны сделать то же самое со своими лживыми новостями».
Congratulations to @ABC News for suspending Brian Ross for his horrendously inaccurate and dishonest report on the Russia, Russia, Russia Witch Hunt. More Networks and «papers» should do the same with their Fake News!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017
Комментарии