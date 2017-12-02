Макфол осудил идею о запрете доступа в Госдуму американским СМИ

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол раскритиковал инициативу российских депутатов запретить представителям американских СМИ посещать российский парламент.
Отвечая на вопросы журналистов, Макфол отметил, что плохо относится к подобным инициативам, поскольку допуск в парламент должны иметь все СМИ, передает РИА Новости.
Ранее глава регламентного комитета Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что депутаты примут постановление, которое запретит представителям всех американских СМИ посещать заседания. В Кремле эту инициативу депутатов поддержали. Данная инициатива была озвучена после того, как телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США.
Ранее глава регламентного комитета Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что депутаты примут постановление, которое запретит представителям всех американских СМИ посещать заседания. В Кремле эту инициативу депутатов поддержали. Данная инициатива была озвучена после того, как телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США.
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