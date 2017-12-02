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    Макфол осудил идею о запрете доступа в Госдуму американским СМИ

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    Макфол осудил идею о запрете доступа в Госдуму американским СМИ

    Макфол осудил идею о запрете доступа в Госдуму американским СМИ

    Экс-посол США в РФ Майкл Макфол раскритиковал инициативу российских депутатов запретить представителям американских СМИ посещать российский парламент.

    Отвечая на вопросы журналистов, Макфол отметил, что плохо относится к подобным инициативам, поскольку допуск в парламент должны иметь все СМИ, передает РИА Новости.

    смотретьЖурналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму
    Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму
    Ранее глава регламентного комитета Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что депутаты примут постановление, которое запретит представителям всех американских СМИ посещать заседания. В Кремле эту инициативу депутатов поддержали. Данная инициатива была озвучена после того, как телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США.

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