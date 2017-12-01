В Кремле поддержали идею не пускать американских журналистов в Госдуму

В Кремле с пониманием относятся к инициативе комитета Госдумы ввести запрет на вход в здание нижней палаты парламента для журналистов американских СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как к инициативе депутатов отнеслись в Кремле, сказал: «Мы относимся с полным пониманием».
При этом представитель Кремля предложил обращаться в Думу за уточнением конкретного списка средств массовой информации, которые предлагается лишить аккредитации в парламенте страны, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Давайте мы в Думу уже обратимся. Конечно, там речь идет об американских СМИ, потому что такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в частности российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, они, к сожалению, расцветают пышным цветом в США».
Ранее глава регламентного комитета Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что депутаты примут постановление, которое запретит представителям всех американских СМИ посещать заседания. Отмечалось, что вход для СМИ США может быть закрыт уже со следующей недели, с 6 декабря. Савастьянова сообщила, что Госдума будет рекомендовать региональным заксобраниям также запретить доступ для американских журналистов.
Россия принимает ответные меры на действия Вашингтона. Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США. Это случилось после того, как телеканалу пришлось зарегистрироваться в качестве иностранного агента в Америке.
При этом представитель Кремля предложил обращаться в Думу за уточнением конкретного списка средств массовой информации, которые предлагается лишить аккредитации в парламенте страны, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Давайте мы в Думу уже обратимся. Конечно, там речь идет об американских СМИ, потому что такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в частности российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, они, к сожалению, расцветают пышным цветом в США».
Ранее глава регламентного комитета Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что депутаты примут постановление, которое запретит представителям всех американских СМИ посещать заседания. Отмечалось, что вход для СМИ США может быть закрыт уже со следующей недели, с 6 декабря. Савастьянова сообщила, что Госдума будет рекомендовать региональным заксобраниям также запретить доступ для американских журналистов.
Россия принимает ответные меры на действия Вашингтона. Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США. Это случилось после того, как телеканалу пришлось зарегистрироваться в качестве иностранного агента в Америке.
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