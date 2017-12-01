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Улицы разбитых фонарей
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    Международная федерация бобслея и скелетона отменила отстранение 9 россиян

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Международная федерация бобслея и скелетона отменила отстранение 9 россиян

    Международная федерация бобслея и скелетона отменила отстранение 9 россиян

    Международная федерация бобслея и скелетона отменила отстранение 9 россиян
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов.

    В списке тех, кого IBSF решила не отстранять соревнований, — глава Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, бобслеисты Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, Александр Касьянов, скелетонисты Елена Никитина, Ольга Потылицина, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Александр Третьяков.

    Как следует из заявления организации, комиссия IBSF пришла к выводу, что до сих пор нет достаточных доказательств для отстранения российских спортсменов. При этом в федерации отметили, что все еще ждут мотивировочную часть решения МОК и дополнительные сведения, на основании которых это решение могло бы быть пересмотрено. Таким образом, россияне получили право принять участие в ближайших соревнованиях под эгидой IBSF.



    Ранее МОК пожизненно отстранил всех девятерых спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх-2014.

    Александр Зубков, президент Федерации бобслея и скелетона России: «Я рад, что комиссия международной федерации прислушалась к нашим доводам и доводам нашего адвоката и сняла временное отстранение. Как и в январе, комиссия подчеркнула, что для отстранения нет доказательной базы и нет свидетельств совершенных нарушений антидопинговых правил. Комиссия хочет ознакомиться с мотивировочной частью решения МОК, а потом уже принимать какие-то серьезные решения».

    Накануне российские бобслеисты и скелетонисты обратились с просьбой о помощи к Владимиру Путину.

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