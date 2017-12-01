СК проверяет причастность строителей торгового центра к обрушению стены дома ветерана

Курские следователи начали проверку резонансной истории о
95-летней женщине-ветеране, которую обязали выплатить полмиллиона рублей за рухнувшую на автомобили кирпичную стену ее дома.
Следователи начали поиски других виновных, ведь Любовь Козинец — пенсионерка, которую заставили отвечать за поврежденные машины, не в состоянии даже самостоятельно подняться. СК выясняет, законно ли поступили местные чиновники и застройщики, которые возвели торговый центр рядом с домом пожилой женщины. Местные жители говорят, что во время строительства стоял постоянный шум, и рабочие могли спровоцировать обрушение.
Максим Рассамакин, старший помощник руководителя СУ СК России по Курской области: «На федеральных каналах, в том числе НТВ, вышли сюжеты о взыскании в судебном порядке с 95-летней жительницы Курска ветерана Великой Отечественной войны владельцами автомобилей, пострадавших от обрушения стены ее дома, в качестве компенсации более 500 тысяч рублей. По данным фактам следственными органами Курской области проводится проверка, в ходе которой будет установлена законность действий застройщика, а также должностных лиц администрации города Курска».
Стена дома, где проживает ветеран, рухнула на два автомобиля. Никто не пострадал. Машины, как выяснилось, были припаркованы с нарушением правил. Стоянка в этом месте запрещена, поскольку препятствует проезду скорой и пожарным в случае ЧП.
Максим Рассамакин, старший помощник руководителя СУ СК России по Курской области: «На федеральных каналах, в том числе НТВ, вышли сюжеты о взыскании в судебном порядке с 95-летней жительницы Курска ветерана Великой Отечественной войны владельцами автомобилей, пострадавших от обрушения стены ее дома, в качестве компенсации более 500 тысяч рублей. По данным фактам следственными органами Курской области проводится проверка, в ходе которой будет установлена законность действий застройщика, а также должностных лиц администрации города Курска».
Стена дома, где проживает ветеран, рухнула на два автомобиля. Никто не пострадал. Машины, как выяснилось, были припаркованы с нарушением правил. Стоянка в этом месте запрещена, поскольку препятствует проезду скорой и пожарным в случае ЧП.
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