Отсудившие у ветерана 500 тысяч рублей автомобилистки отказались решать проблему мирно

Районный суд Курска обязал
95-летнюю Любовь Козинец выплатить полмиллиона рублей владельцам двух иномарок, на которые обрушилась стена ее ветхого дома.
Доводы пенсионерки о том, что она сама в этой истории — пострадавшая, суд не убедили. По словам ветерана и ее соседей, стена рухнула из-за того, что по соседству строили большой торгово-развлекательный центр, и, когда забивали сваи, хрупкий дом, построенный еще до революции, просто не выдержал.
Племянница Любови Козинец говорит, что не ожидала такого бездушия от молодых женщин, потребовавших от ветерана войны возместить полную стоимость иномарок и моральный ущерб.
Галина Ремжина, племянница: «Она кричала: „Пусть эта бабка продает дом и отдает деньги! Что, я буду ходить пешком?“»
Хозяйка одной из машин Ирина Рудько прислала пенсионерке претензию, потребовав в течение месяца выплатить ей 1 млн 350 тысяч рублей. На защиту ветерана встали активисты движения «Бессмертный полк».
Иван Хоров, активист: «Мы приходили к ним на работу и просили: отзовите иск, „Бессмертный полк“ соберет для вас денежные средства, и мы вам компенсируем полностью все ваши затраты. Мы получали в ответ категоричное нет».
Судья Ленинского районного суда иск удовлетворила, обязав выплатить автомобилисткам более 500 тысяч рублей. Выигравшие суд хозяйки иномарок считают, что что-либо кому-то объяснять не обязаны. Ирина Рудько спряталась от съемочной группы НТВ в подсобном помещении, а Юлия Жукова по телефону заявила, что пострадала в этой истории не ветеран войны, а ее семья.
Юлия Жукова: «А мне к кому подавать, скажите, пожалуйста? У меня двое маленьких детей, ипотека. Я не хочу общаться».
Активисты «Бессмертного полка» намерены помочь обжаловать решение суда и найти истинных виновников обрушения. Галина Ремжина пока сообщать тете вердикт суда не хочет, опасаясь за ее здоровье.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.
Племянница Любови Козинец говорит, что не ожидала такого бездушия от молодых женщин, потребовавших от ветерана войны возместить полную стоимость иномарок и моральный ущерб.
Галина Ремжина, племянница: «Она кричала: „Пусть эта бабка продает дом и отдает деньги! Что, я буду ходить пешком?“»
Хозяйка одной из машин Ирина Рудько прислала пенсионерке претензию, потребовав в течение месяца выплатить ей 1 млн 350 тысяч рублей. На защиту ветерана встали активисты движения «Бессмертный полк».
Иван Хоров, активист: «Мы приходили к ним на работу и просили: отзовите иск, „Бессмертный полк“ соберет для вас денежные средства, и мы вам компенсируем полностью все ваши затраты. Мы получали в ответ категоричное нет».
Судья Ленинского районного суда иск удовлетворила, обязав выплатить автомобилисткам более 500 тысяч рублей. Выигравшие суд хозяйки иномарок считают, что что-либо кому-то объяснять не обязаны. Ирина Рудько спряталась от съемочной группы НТВ в подсобном помещении, а Юлия Жукова по телефону заявила, что пострадала в этой истории не ветеран войны, а ее семья.
Юлия Жукова: «А мне к кому подавать, скажите, пожалуйста? У меня двое маленьких детей, ипотека. Я не хочу общаться».
Активисты «Бессмертного полка» намерены помочь обжаловать решение суда и найти истинных виновников обрушения. Галина Ремжина пока сообщать тете вердикт суда не хочет, опасаясь за ее здоровье.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.
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