В субботу, 2 декабря, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся известный режиссер Джаник Файзиев и знаменитый композитор Игорь Корнелюк. Также телезрители смогут увидеть сюжет, посвященный памяти выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского.
Телезрители смогут увидеть кадры последнего большого интервью Дмитрия Хворостовского для программы НТВ «Однажды…». Оперный певец рассказал об участии в мистической опере «Демон» и признался, что вся его жизнь — доказательство выхода за рамки. В беседе Дмитрий Хворостовский произнес судьбоносные слова: жизнь прекрасная, но очень короткая.
Также телезрители смогут увидеть интервью матери выдающегося баритона современности, которая поделится воспоминаниями о тяжелом детстве сына и о пророческой мысли подруги о том, что маленький Дмитрий вырастет гением. Женщина вспомнит, как однажды фактически спасла его от смерти, и поведает о роковом видении, в котором мать предупреждала ее о непоправимом горе. А отец оперного певца расскажет о начале его творческого пути, первых попытках стать рок-музыкантом и о грандиозной победе на конкурсе в Кардиффе, который нередко называют музыкальными Олимпийскими играми.
В прокат вышел один из самых ожидаемых отечественных кинофильмов «Легенда о Коловрате», время на просмотр которого выделил даже Владимир Путин. Режиссер ленты Джаник Файзиев не только снимает кино, но и играет в кино, продюсирует его и преподает в родном ВГИКе. В интервью авторитетный режиссер множества успешных картин расскажет, почему представляется Джаником и откуда взялось это имя. Вспомнит смелый поступок матери родить ребенка в 17 лет, воспитание бабушки и трогательную речь на ее юбилее, а также первые впечатления от съемочной площадки и знакомство с культовым «Человеком-амфибией». Режиссер поведает комичную историю поступления во ВГИК, когда комиссия попросила его прочитать что-нибудь на едва знакомом ему узбекском языке, и расскажет, почему встреча выпускников его школы в Ташкенте в настоящее время проходит в Нью-Йорке. Также Джаник Файзиев признался: кинематограф — работа для сумасшедших.
О своем «Однажды…» расскажет и известный композитор, певец Игорь Корнелюк. Он поведает о споре с композитором Александром Морозовым, который упрекнул своего собеседника в отсутствии таланта создавать хиты, которым подпевает весь советский народ. Также Корнелюк вспомнит, как депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили сделать культовую песню «Город, которого нет» гимном Северной столицы. Игорь Корнелюк расскажет и о начале своей певческой карьеры, дебюте, сорванных аплодисментах и уникальных красных брюках. Он не скрывает: музыкальная карьера позволила ему обзавестись роскошным домом, где разместилась творческая студия, обустроенная по последнему слову техники, и обосновалась его необычная коллекция. Сам Игорь называет свою любовь к часам бзиком и может долго и вдохновенно рассказывать о каждом из экспонатов. Для всех телезрителей НТВ певец и композитор сыграет на рояле и споет самые знаменитые строчки из своих хитов.
Выпуск программы «Однажды…» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 2 декабря, в 16:20.
Также телезрители смогут увидеть интервью матери выдающегося баритона современности, которая поделится воспоминаниями о тяжелом детстве сына и о пророческой мысли подруги о том, что маленький Дмитрий вырастет гением. Женщина вспомнит, как однажды фактически спасла его от смерти, и поведает о роковом видении, в котором мать предупреждала ее о непоправимом горе. А отец оперного певца расскажет о начале его творческого пути, первых попытках стать рок-музыкантом и о грандиозной победе на конкурсе в Кардиффе, который нередко называют музыкальными Олимпийскими играми.
В прокат вышел один из самых ожидаемых отечественных кинофильмов «Легенда о Коловрате», время на просмотр которого выделил даже Владимир Путин. Режиссер ленты Джаник Файзиев не только снимает кино, но и играет в кино, продюсирует его и преподает в родном ВГИКе. В интервью авторитетный режиссер множества успешных картин расскажет, почему представляется Джаником и откуда взялось это имя. Вспомнит смелый поступок матери родить ребенка в 17 лет, воспитание бабушки и трогательную речь на ее юбилее, а также первые впечатления от съемочной площадки и знакомство с культовым «Человеком-амфибией». Режиссер поведает комичную историю поступления во ВГИК, когда комиссия попросила его прочитать что-нибудь на едва знакомом ему узбекском языке, и расскажет, почему встреча выпускников его школы в Ташкенте в настоящее время проходит в Нью-Йорке. Также Джаник Файзиев признался: кинематограф — работа для сумасшедших.
О своем «Однажды…» расскажет и известный композитор, певец Игорь Корнелюк. Он поведает о споре с композитором Александром Морозовым, который упрекнул своего собеседника в отсутствии таланта создавать хиты, которым подпевает весь советский народ. Также Корнелюк вспомнит, как депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили сделать культовую песню «Город, которого нет» гимном Северной столицы. Игорь Корнелюк расскажет и о начале своей певческой карьеры, дебюте, сорванных аплодисментах и уникальных красных брюках. Он не скрывает: музыкальная карьера позволила ему обзавестись роскошным домом, где разместилась творческая студия, обустроенная по последнему слову техники, и обосновалась его необычная коллекция. Сам Игорь называет свою любовь к часам бзиком и может долго и вдохновенно рассказывать о каждом из экспонатов. Для всех телезрителей НТВ певец и композитор сыграет на рояле и споет самые знаменитые строчки из своих хитов.
Выпуск программы «Однажды…» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 2 декабря, в 16:20.
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