«Демонический» баритон: как Хворостовский завоевал сердца зрителей по всему миру

Ушел из жизни Дмитрий Хворостовский. Знаменитый на весь мир оперный певец умер рано утром в пригороде Лондона в окружении своей семьи. Больше двух лет он боролся с тяжелой болезнью — опухолью мозга. Во время курса лечения продолжал выступать, хотя и вынужден был изменить график гастролей.
Дмитрию Хворостовскому рукоплескали зрители лучших оперных театров мира: он пел в британском Ковент-Гардене, в итальянском театре Ла Скала, в Венской опере, выступал на сцене Мариинского театра и в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке. Этим летом он давал концерт в своем родном Красноярске. Оказалось — последний. Прощание с Дмитрием Хворостовским состоится в Москве, похоронят его на Новодевичьем кладбище.
В золотой фонд выступлений Дмитрия Хворостовского концерт, прошедший в июне 2017 года, в родном Красноярске войдет вряд ли. Певец к тому моменту уже два года серьезно болен: ему тяжело не только петь, но даже ходить. И тем не менее для Хворостовского этот выход на сцену — огромная победа. Он справился, и зрители, все понимая, не уставали аплодировать стоя.
Зато как он пел в Кардиффе в 89-м, будут переслушивать десятилетиями. Советский участник впервые приехал на конкурс со скромным названием «Лучший певец мира» — и выиграл. Конкурсов много, титулы они раздают разные, но тут попадание было стопроцентным, и молодого Хворостовского накрывает слава. Совсем скоро он на одной сцене с грандами: поет вместе с Лучано Паваротти, тогда — главным тенором мира.
Дополненный столь эффектной внешностью баритон Хворостовского называли даже «демоническим» — за страсть и актерскую игру, которая в опере часто на втором плане.
Дмитрий Хворостовский: «Как меня только ни называли: и сибирский экспресс, и последний красный, и сибирский тигр, и хаски, и собака лайка. Называйте меня как угодно, все равно меня будут слушать, хоть я газету буду читать. Все равно будут».
Пение, рассказывал Хворостовский, это как исповедь. А потому, когда талантливого мальчика бабушка ставила на стульчик, он бунтовал: в детстве, говорит, был страшным хулиганом и играл в рок-группе, грозился уехать на БАМ. Но потом отец научил подыгрывать самому себе на фортепиано, и классика уже не отпускала.
Дмитрий Хворостовский: «Человека должна музыка заставлять переживать, заставлять чувствовать боль. А это всегда тяжело, это не жевательная резинка».
Классическая опера требует работы и от слушателя, а потому массовым зрителем, будем честными, не так любима. Но у Хворостовского получилось завоевать и сердца тех, кто не отличает «Риголетто» от «Дон Карлоса». В начале двухтысячных он записывает альбом «Песни военных лет»: исполнение пробирает настолько, что диск тут предлагают издать не только у нас.
Записывался он даже с Игорем Крутым — не славы и денег ради, а просто было интересно. Долгие годы Хворостовский был образцовой оперной знаменитостью: красавица жена из Швейцарии, выучившая ради него русский, несколько детей. Концерты на главных сценах мира и лучшие партии. Он почти не пел в постановках у нас, объясняя и чуть оправдываясь: в моем лице страна имеет и защитника, и дипломата, и пропагандиста.
Болезнь проявилась в 2015-м. Ради лечения певец отменял концерты, и несколько раз возвращался, как только позволяло здоровье. Дмитрий Хворостовский умер всего через месяц после своего 55-летия этой ночью у себя дома в Лондоне в окружении самых близких. Прощание должно состоятся на следующей неделе в Москве. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
В золотой фонд выступлений Дмитрия Хворостовского концерт, прошедший в июне 2017 года, в родном Красноярске войдет вряд ли. Певец к тому моменту уже два года серьезно болен: ему тяжело не только петь, но даже ходить. И тем не менее для Хворостовского этот выход на сцену — огромная победа. Он справился, и зрители, все понимая, не уставали аплодировать стоя.
Зато как он пел в Кардиффе в 89-м, будут переслушивать десятилетиями. Советский участник впервые приехал на конкурс со скромным названием «Лучший певец мира» — и выиграл. Конкурсов много, титулы они раздают разные, но тут попадание было стопроцентным, и молодого Хворостовского накрывает слава. Совсем скоро он на одной сцене с грандами: поет вместе с Лучано Паваротти, тогда — главным тенором мира.
Дополненный столь эффектной внешностью баритон Хворостовского называли даже «демоническим» — за страсть и актерскую игру, которая в опере часто на втором плане.
Дмитрий Хворостовский: «Как меня только ни называли: и сибирский экспресс, и последний красный, и сибирский тигр, и хаски, и собака лайка. Называйте меня как угодно, все равно меня будут слушать, хоть я газету буду читать. Все равно будут».
Пение, рассказывал Хворостовский, это как исповедь. А потому, когда талантливого мальчика бабушка ставила на стульчик, он бунтовал: в детстве, говорит, был страшным хулиганом и играл в рок-группе, грозился уехать на БАМ. Но потом отец научил подыгрывать самому себе на фортепиано, и классика уже не отпускала.
Дмитрий Хворостовский: «Человека должна музыка заставлять переживать, заставлять чувствовать боль. А это всегда тяжело, это не жевательная резинка».
Классическая опера требует работы и от слушателя, а потому массовым зрителем, будем честными, не так любима. Но у Хворостовского получилось завоевать и сердца тех, кто не отличает «Риголетто» от «Дон Карлоса». В начале двухтысячных он записывает альбом «Песни военных лет»: исполнение пробирает настолько, что диск тут предлагают издать не только у нас.
Записывался он даже с Игорем Крутым — не славы и денег ради, а просто было интересно. Долгие годы Хворостовский был образцовой оперной знаменитостью: красавица жена из Швейцарии, выучившая ради него русский, несколько детей. Концерты на главных сценах мира и лучшие партии. Он почти не пел в постановках у нас, объясняя и чуть оправдываясь: в моем лице страна имеет и защитника, и дипломата, и пропагандиста.
Болезнь проявилась в 2015-м. Ради лечения певец отменял концерты, и несколько раз возвращался, как только позволяло здоровье. Дмитрий Хворостовский умер всего через месяц после своего 55-летия этой ночью у себя дома в Лондоне в окружении самых близких. Прощание должно состоятся на следующей неделе в Москве. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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